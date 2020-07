Tesla Model S occasion aankoopadvies

In 2012 deed Elon Musk wat niemand voor mogelijk achtte: hij bracht een elektrische auto uit die ver kon rijden en ook nog eens gaaf was. De hoogste tijd om de Tesla Model S weer eens door te zagen in onze occasion aankoopadvies rubriek.

Er zijn een aantal zaken waar de Tesla Model S zich onderscheidt. Allereerst was daar de range: in theorie met de grootste accu haal je meer dan 500 km en bij later upgrades zelfs meer dan 600 km. In de praktijk is dat uiteraard minder en vooral ook afhankelijk van rijstijl, temperatuur etc. Onderaan dit artikel staan de verschillende varianten en de range benoemd. Hier hebben we meer informatie over de actieradius van elektrische auto’s.

Het tweede was de fenomenale acceleratie, zeker voor de Performance of Ludricous uitvoeringen. Overigens zijn ook de “normale” uitvoeringen vlot genoeg, veel sneller zelfs dan de gemiddelde auto op de Nederlandse weg.

Supercharging

Het derde punt zijn de Superchargers, Tesla’s eigen snellaadstations. Het Supercharger netwerk dekt heel Nederland (en ook het grootste deel van Europa). In eerste instantie was Supercharging gratis voor alle Tesla-bezitters. In de loop der jaren hebben ze het voordeel en moet je weer betalen voor Superchargen. Tesla’s die vóór 15 januari 2017 zijn besteld, hebben overdraagbare gratis onbeperkte Supercharging, maar er zijn uitzonderingen. Als een auto wordt ingeruild bij Tesla, wordt gratis Supercharging soms blijkbaar weer gedeactiveerd.

Facelift Tesla Model S 2016

In 2016 kreeg de Model S een facelift. Het grootste verschil is te vinden aan de voorkant, de voorbumper en koplampen zien er een stuk strakker uit. Onderhuids veranderde er niet zo veel, dat kwam wel met latere updates.

Tesla Autopilot door de jaren heen

Je kunt er de klok op gelijk zetten dat Elon Musk zijn paradepaardje weer eens van stal haalt. Eens in de zoveel tijd doet hij de belofte dat Tesla’s binnenkort echt autonoom moeten kunnen rijden. Misschien zelfs zonder bestuurder. In de loop der jaren is de hardware regelmatig verandert:

Autopilot Hardware 1 (HW1) – september 2014 – oktober 2016

Autopilot Hardware 2 (HW2) – oktober 2016 – augustus 2017

Autopilot Hardware 2.5 (HW2.5) – augustus 2017 – maart 2019

Autopilot Hardware 3 (HW3) – maart 2019 – heden

Bij nieuwere versies is de kans groter dat die wellicht ooit in de toekomst volledig zelfstandig kunnen rijden. Software updates voor HW1 komen niet meer.

Aandachtspunten Tesla Model S

Als je een tweedehands Tesla Model S wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Het is nieuwe en innovatie techniek, dus er zijn een aantal specifieke Tesla Model S problemen die we beschrijven in dit occasion aankoopadvies.

Net als iedere andere autofabrikant blijft Tesla verbeteringen doorvoeren, dus hoe nieuwer hoe beter. Toch zijn er ook nog steeds problemen bij de meest recente exemplaren, dus loop de lijst door!

Reparaties en onderdelen zijn relatief prijzig bij Tesla. Ook duurt het regelmatig lang, soms door problematische levering van onderdelen. Overigens heeft Tesla de klanten vooral in het begin best in de watten gelegd, dus je hoort nogal verschillende verhalen over het service niveau.

Een algemeen punt over de bouwkwaliteit: het is vooral ook inconsistent. Dat verklaart (wellicht) ook waarom sommige Tesla rijders fan voor het leven zijn en waarom anderen binnen enkele maanden al afscheid nemen.

Mocht je interesse hebben in andere tweedehands elektrische auto’s. lees dan ons artikel over de elektrische auto als occasion.

Carrosserie en interieur

Controleer het panoramadak op scheuren.

Lekkage bij of van het panoramadak en voorruit komen ook soms voor. Controleer ook direct even of alle ramen goed openen en sluiten.

Controleer alle deurhendels, ze hebben er niet altijd zin in.

Met de afwerking en pasvorm van de carrosseriedelen verzet Tesla nog steeds geen bakens. Dat hoort er een beetje bij, maar wees je er van bewust. Sommige mensen kunnen zich daar enorm aan storen.

De chromen deurstrips en ruitenwissers verlaten wel eens spontaan het moederschip.

Controleer de lampen op condensatie, vooral achter. Soms zit de rubber strip er niet goed omheen en loopt er water in.

Let op hoe het paneel aan de binnenzijde van de B-stijl eruit ziet. Die is relatief kwetsbaar.

Onderstel

Controleer de remmen op trillingen en goede werking.

Controleer het onderstel op speling en rammels. De stabilisatorstangen hebben niet het eeuwige leven.

Let op scheef afslijtende banden. De uitlijning luistert nogal nauw.

Aandrijflijn

Lekkende koel pomp voor het accupakket.

Degradatie van het accupakket lijkt geen groot issue. Controleer wel of de aangegeven range in het display enigszins klopt met wat het zou moeten zijn.

Wel is er met zekere regelmaat een compleet accupakket onder garantie vervangen. De batterij en aandrijving hebben 8 jaar en onbeperkte km garantie. Tesla garandeert een minimum van 70% van de batterijcapaciteit gedurende de garantieperiode. Vervangen van het accupakket als de garantie is afgelopen is extreem duur.

Bij oudere Model S-en kan de aandrijflijn bijgeluiden (zoemen) gaan maken. Daarvoor is nog wel eens de drive unit (motor, bak, inverter) vervangen. Soms tot een aantal keer aan toe.

Elektronica

MCU1 EMMC issue: alle Tesla Model S en X geproduceerd tot en met februari 2018 hebben een Media Control Unit versie 1 (MCU1). De MCU1 heeft 8GB opslag met een Hynix EMMC Chip die maar een beperkt aantal schrijfacties aan kan. Sypmtomen zijn een scherm die op zwart gaat of traag opstarten, reboots en/of andere problemen.

Tesla’s oplossing is om dan het MCU te vervangen a 2-3000 euro, maar er zijn specialisten die alleen de chip vervangen (wat een stuk minder kostbaar is). Als je te lang wacht met vervangen kan niet alle informatie van de oude chip worden afgehaald en werken sommige functies wellicht niet meer. Niet te lang wachten met actie ondernemen dus.

Gele randen rond het scherm kan worden opgelost door Tesla.

De ruitenwissermotor raakt ook nogal eens defect: even aanzetten dus de wissers. Als ze bijgeluiden maken of de frunk-kap raken, dan moet er naar gekeken worden.

Tesla Model S uitvoeringen

Het zijn er nogal wat geweest gedurende de jaren. In het algemeen gelden de volgende regels qua type aanduiding:

P staat voor “Performance”

Een + staat voor nog meer Performance

Een L staat voor Ludicrous, je raadt het al: die zijn nog sneller. D staat voor Dual Motor, vierwielaandrijving dus.

De cijfers staan voor het aantal kWh van het accupakket.

Tesla communiceerde niet altijd even netjes over het aantal pk’s. Het accupakket kon niet altijd het vermogen leveren wat de elektromotoren aan konden. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, dus de gecommuniceerde 700+ pk voor sommige modellen was simpelweg niet waar. In de onderstaande lijst is het vermogen genomen wat de Tesla Model S daadwerkelijk zou kunnen leveren. De actieradius is de oude NEDC range om vergelijken enigszins mogelijk te maken.

40 235 pk 224 km range – officieel nooit in de EU geleverd.

60 306 pk 375 km range

60D 306 pk 351 km range

70 320 pk 420 km range

70D 334 pk 442 km range

75 320 pk 480 km range

75D 320 pk 490 km range

85 367 pk 502 km range

85D 422 pk 522 km range

P85+ 469 pk 426 km range

P85D 535 pk 480 km range

90 378 pk 502 km range

90D 417 pk 529 km range

P90D 465 pk 509 km range

P90DL 535 pk 509 km

100D 422 pk 632 km

P100DL 750 pk 613 km

Bijtelling

Tot en met 31 december 2018 was er 4% bijtelling over de volledige cataloguswaarde van een elektrische auto. De lagere bijtelling geldt voor 5 jaar, daarna is een Model S dus minder interessant voor de zakelijke rijder.

Aanbod Tesla Model S op Marktplaats

Ondanks de forse nieuwprijs staan er toch behoorlijk veel Tesla’s te koop, er staan op dit moment ruim 200 Tesla Model S op Marktplaats. Prijzen voor Tesla Model S variëren van €25.000 tot 115k. Voor het totale aanbod van de Tesla Model S kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.