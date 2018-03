Zoveel Ford GT’s kan de CEO van zijn salaris kopen

Hint: het zijn er méér dan zes.

Dat het zijn van een CEO letterlijk en figuurlijk uitbetaalt blijkt maar weer in de Verenigde Staten. Dit schrijft The Detroit News in een recent artikel. De krant uit Motor City stuitte op de cijfers nadat Ford de salarissen eerder deze week indiende bij de Securities and Exchange Commission.

In het document staan de bedragen die verschillende Ford-medewerkers afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. De CEO, James (Jim) Hackett, mag misschien bovenaan staan met zijn ontvangsten van 16,73 miljoen dollar, andere figuren in belangrijke posities ontvingen niet veel minder. Bill Ford Jr., uitvoerend voorzitter, verdiende 15,63 miljoen dollar. Beide uitvoerende vice-presidenten, Joe Hinrichs en Jim Farley, ontvingen respectievelijk 12,1 miljoen en 13,5 miljoen dollar. Allemaal gingen ze er miljoenen op vooruit en ontvingen ze flinke bonussen, voornamelijk uit aandelen.

Hoewel Jim Hackett enorm blij mag zijn met zijn pay day, verdiende hij in zijn eerste jaar ongeveer 5,5 miljoen dollar minder dan zijn voorganger, Mark Fields, in 2016 verdiende. Destijds kreeg Fields, tegenwoordig actief als adviseur voor een private equity firma, 22,1 miljoen dollar bijgeschreven op zijn bankrekening. Ironisch is dat hij vorig jaar zelfs nog meer verdiende dan Hackett. Ondanks dat hij in mei al werd ontslagen, kreeg hij 21 miljoen euro mee naar huis.

Hackett heeft echter niets om te klagen. Wie 16,73 miljoen dollar krijgt voor een jaartje werk, gaat met een smerige glimlach naar kantoor. Liefst in een Ford GT. Mocht Ford ze nog ergens in een verdwaalde kluis hebben staan, dan kan hij er 37 kopen. De auto’s kostten bij introductie zo’n 450.000 dollar.