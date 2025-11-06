De nieuwe Renault Twingo is hier: schattige EV voor minder dan € 20.000!

Het volgende retro-succesverhaal van Renault?

Het nieuws komt helaas net te laat voor onze EV 10 Daagse, maar is toch een nieuwsfeit dat we maar wat graag meepikken. Renault zet het retrofeestje van de 4 en 5 door met een volgend succesnummer: de Renault Twingo E-Tech. De schattige A-segmenter is vandaag – nadat hij al eerder was gelekt – voor het eerst officieel te zien.

De gelekte beelden blijken de waarheid. En gelukkig maar. Het is Renault gelukt om heel dicht bij de conceptauto te blijven. Nog belangrijker: hij lijkt nog steeds sprekend op de originele Twingo. En kijk: ook de vrolijke kleuren van de eerste Twingo zijn terug, terwijl er wel gewoon moderne led-koplampen op zitten.

Renault-baas François Provost vertelt trots tijdens de presentatie over de ontwikkeling van de Twingo. In minder dan twee jaar is het model opgezet. Dat is Renault nog nooit gelukt. Wat heeft Renault in twee jaar dan voor elkaar gekregen? De Renault Twingo E-Tech krijgt een 27,5-kWh LFP-batterij die zorgt voor maximaal 263 kilometer actieradius. Opladen kan met maximaal 50 kW.

Het kleintje wordt aangedreven door een 82 pk en 175 Nm sterke elektromotor. Het sprintje naar de 100 duurt wel even. De acceleratie duurt zolang dat Renault ook de 0-naar-50-tijd meegeeft. Die is 3,85 seconden. Pas na 12,1 seconden zit je aan de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. Is het avond? Dan kun je accelereren naar de topsnelheid van de Twingo, 130 km/u.

Zoals je al had verwacht, is het de bedoeling dat je vooral in de stad gaat rijden met de Twingo. Daar zijn de specificaties ook wel naar. Daarnaast heeft Renault er een One-Pedal-functie ingebouwd zodat je direct bij het loslaten van het stroompedaal begint met energie terugwinnen.

Interieur

Natuurlijk is de elektrische Twingo wat gegroeid ten opzichte van zijn eerste generatie. De nieuwe is 30 centimeter langer, 10 centimeter breder en maar 7 centimeter hoger. Daarmee is de nieuwe Twingo een formaat Aygo X. De groei zie je ook terug in het gewicht. De nieuwe elektrische Twingo weegt 1.200 kilo terwijl de jaren ’90 Twingo maar 790 kilo woog. Lang leve de batterijen, zullen we maar zeggen. Door de extra ruimte is er plek voor maximaal 360 liter bagageruimte. Die kun je maximaal benutten door de bijrijdersstoel en de achterbank horizontaal te klappen.

De binnenkant van de nieuwe Twingo stemt erg vrolijk. Het ziet er allemaal vrij overzichtelijk uit. Hoe komt dat? Er zijn twee kleine displays en fysieke knoppen, heel veel fysieke knoppen. En kijk eens naast de draaiknoppen in het midden van het dashboard? Een grote rode knop voor de gevarenlichten, precies zoals in de OG-Twingo. Dat zijn dus van die details waar ze bij Renault goed in zijn. Maar er zijn ook nieuwe onderdelen. De stengel om de rijstand te selecteren is te personaliseren, net als bij de Renault 5.

De prijs van € 20.000?

Renault had aan het begin van dit project één doel voor ogen: een Franse prijs van de Twingo onder de 20k. Het merk zegt dat dit gelukt is, ook zonder EV-subsidies. Het valt nog te bezien of de Twingo ook hier voor minder dan € 20.000 verkocht wordt. Mocht dat zo zijn, dan gaat hij de strijd aan met auto’s als de Spring, T03 en Dolphin Surf. Daar horen we spoedig meer over. De marktintroductie staat al gepland voor het begin van volgend jaar. Welkom terug, Twingo!