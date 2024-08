Zoveel extra boetes leverde de Europese flitsmarathon op

De Europese flitsmarathon was een feestje voor de schatkist…

Eens in de zoveel tijd besluiten de gezamenlijke regeringen in de EU dat de gaten in de begroting weer eens gedicht moeten worden… En hoe kan dat beter dan met een gezamenlijke flitsmarathon? Precies, da’s de makkelijkste manier inderdaad. Laaghangend fruit én je kunt het als overheid ook nog eens prima verkopen.

Want vooraf zeg je natuurlijk dat het niks met extra geld te maken heeft, maar dat het om de verkeersveiligheid gaat. Want veiligheid is het toverwoord waarmee je alles verantwoord kunt krijgen. Wie is er namelijk tégen minder verkeersslachtoffers? Niemand inderdaad, of het moet de plaatselijke uitvaartverzorger zijn.

Maar goed. Hoeveel extra boetes leverde de Europese flitsmarathon dan precies op?

Zoveel extra boetes leverde de flitsmarathon op

Nou, de hermandad heeft flink kunnen schrijven. Er werden namelijk 23.000 boetes voor snelheid uitgedeeld in de week van de flitsmarathon, ondanks dat we je al lang en breed hadden gewaarschuwd... Flink wat inderdaad. Maar of dit extra boetes zijn of dat dit het totaal is, vertelt het verhaal niet.

Wij denken dat dit extra boetes zijn, omdat er namelijk normaal al flink meer overtredingen per week worden gemaakt. Ja, reken maar even mee. Vorig jaar werden er in totaal 6.512.086 boetes uitgeschreven voor de overschrijding van de maximumsnelheid. Deel je dat door het aantal weken van het jaar, kom je uit op 125.232 boetes per week. Da’s al flink meer dan de 23.000 waar we het over hebben.

Dus je kunt zeggen dat de Europese Flitsmarathon is geslaagd. 23.000 boetes betekent 23.000 levens gered, aangezien al deze mensen zich volgens de redenering van de overheid dood zouden hebben gereden als ze niet beboet waren.

Daarom danken wij iedereen die heeft meegeholpen om een succes te maken van dit evenement en we kijken uit naar de volgende flitsmarathon!!