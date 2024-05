Goedkoopste Mégane IV RS van Nederland is een dikkerd

Met deze goedkoopste Mégane IV RS van ons landje heb je een subtiele dikke en praktische Hot Hatch voor de staan. Koop dan?

Een tijdje geleden hadden we het over sportieve badges die niet meer bestaan. Denk aan OPC (Opel) en MPS (Mazda). Maar we hebben tegenwoordig ook geen Renault Sport meer. Nu zal de oplettende lezer zeggen: jahaa, dat heet nu Alpine. Dat klopt ook (Renault Sport heette vroeger ook al Alpine), maar ze maken geen hot hatches meer en dat was wel hun specialiteit.

Sommige modellen van Renault kun je bestellen in een sportievere ‘Esprit Alpine’-uitvoering, maar de huidige Mégane kun je daar niet in bestellen, aldus de Renault-configurator. Dat is op zich hartstikke zonde, want als er één merk ster is met Hot Hatches, dan is het Renault wel.

Vijfdeurs én een automaat

We gaan daarom even kijken naar de goedkoopste Mégane IV RS van Nederland. Gewoon om te zien: wat kosten ze tegenwoordig en wat krijg je dan? De vierde generatie kreeg de handen ietsje moeilijk op elkaar bij de puristen en het journaille.

Maar kom op, die twee groepen aan zuurpruimen kun je sowieso nooit tevreden houden. Twee grotere veranderingen aan het Mégane RS-recept waren de twee extra deuren en de mogelijkheid voor een automaat. Dat zijn toch twee belangrijke toevoegingen om je doelgroep te vergroten.

De goedkoopste Mégane IV RS van Nederland is nog behoorlijk vers, want zo oud zijn ze nog niet natuurlijk. Dit exemplaar komt uit 2018, alhoewel dat tegenwoordig ook alweer 6 zes jaar geleden is. 6! Het voordeel is dat de Mégane RS nu een iets breder inzetbare auto is a la Ford Focus ST en Volkswagen Golf GTI. Ondanks de sportieve inslag van die auto’s kun je ze met vijf deuren en een automaat krijgen, zoals de markt dicteert.

Lekkere dikkerd

Het is wel een lekkere dikkerd hoor, deze goedkoopste Mégane IV RS van Nederland. Sowieso had Renault goed werk geleverd (het is in basis een meer dan prima auto) en Renault Sport maakte er echt iets bijzonders van. Kijk dan hoeveel breder het koetswerk is. Dat is een hartstikke dure ingreep, maar zorgt voor betere looks en een grotere spoorbreedte.

Het interieur mag er ook zijn. Check die enorme kuipstoelen! Het interieur is bekleed met zwart leder, donkergrijs alcantara en rode stiksels. Het zorgt voor een prima ambiance aan boord.

Sportief genoeg voor een rondje Nürburgring, comfortabel genoeg voor een rondje op de Amsterdamse Ring. Items als een panoramadak, Bose geluidsinstallatie, Head-up display en Apple CarPlay zitten er allemaal op.

Prijs goedkoopste Mégane IV RS

Onder de kap ligt de 1.8 liter grote turbomotor die er maar liefst 280 pk uitperst! Het koppel bedraagt 390 Nm, ook niet verkeerd. Daarmee kun je in 5,8 seconden de maximumsnelheid in Nederland aantikken. De topsnelheid die je in de Bundesrepublik van Mexico kunt aan tikken is een begrensde 250 km/u.

Zoals gezegd is dit exemplaar alweer zes jaar oud. De goedkoopste Mégane IV RS van ons land kost 30.985 euro. Met 74.187 km op de digitale klok is dat best een scherpe prijs, eigenlijk. Kortom, in plaats van de geijkte Ford Focus ST, Golf GTI of Hyundai i30N is het een puik alternatief, toch? Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Bekijk hieronder de rijtest met de Mégane R.S.:

