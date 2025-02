Zoveel geld verdient de politie met één touringcaractie

De politie vangt grof geld met één MONO-actie.

Wees gewaarschuwd wanneer je een touringcar op de snelweg ziet. De bus zit niet per definitie vol met basisschoolkinderen of vakantiegangers. Je kunt ook grote bussen tegenkomen waar ijverige politieagenten je nauwlettend in de gaten houden. Zo’n touringcaractie van de politie vond afgelopen dinsdag plaats in Noord-Brabant.

De politie controleerde extra in de districten Baronie en Hart van Brabant, onder andere op de A16, A58, A27, A59, Ringbaan West in Tilburg en de Midden-Brabantweg. Vanuit de bus keken de agenten of er bestuurders waren die hun telefoons vasthielden. Dankzij de hoogte van de bus konden zowel personenauto’s als vrachtwagens goed worden geobserveerd. Als extra hulpmiddel werden er MONO-camera’s ingezet.

Niet zonder investering

De politie noemt de touringcaractie terecht grootschalig. Er werden die dag 35 politiemedewerkers opgetrommeld en maar liefst 14 volgvoertuigen. Die zijn niet gratis. Toch verwacht ik dat de politie onder aan de streep wat centen overhoudt aan deze actie.

Er zijn in totaal 243 overtredingen geconstateerd waarvoor proces-verbaal is opgemaakt. Twee daarvan gingen al naar één bestuurder. Hij kwam twee keer voorbij de bus terwijl hij zijn telefoon vasthield. Hij krijgt twee boetes die samen € 878 kosten. En zo werden er nog 214 boetes uitgeschreven voor telefoongebruik achter het stuur. 103 overtredingen werden geconstateerd door de camera’s, de overige 113 door de oplettende agenten.

Totale inkomsten touringcaractie

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende vergrijpen die zijn vastgesteld, hoe veel boetes hiervoor zijn uitgeschreven en hoeveel een boete voor dit vergrijp kost. Er werd 9 keer geconstateerd dat een auto te hard reed. Omdat we niet weten hoeveel te hard deze auto’s reden, nemen we deze boetebedragen niet mee in de berekening, maar houden het wel in ons achterhoofd.

De zwaarste boete die werd uitgedeeld, is die voor het rijden zonder NIWO-vergunning. Dit is een vergunning voor chauffeurs van transportbedrijven vanuit het Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De boete bedraagt € 4.400 voor het rijden zonder deze vergunning.

Alles bij elkaar kwam er door deze ene actie ruim een ton in het laatje! En dat is dus nog zonder de snelheidsboetes (en administratiekosten). En dan valt deze actie nog meer qua inkomsten in vergelijking met voorgaande optredens van de collectebus.