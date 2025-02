Kia toont goedkope EV2 die op Dacia-klanten mikt

De volgende betaalbare Kia-EV is onderweg.

Ze blijven lekker aan de gang daar in Seoul. We hebben de verkoopstart van de EV3 en de presentatie van de EV4 en PV5 nog maar net achter de rug of daar is al het volgende elektrische model. Tot vandaag kregen we alleen wat ingezoomde beelden van de Concept EV2 te zien, maar daar brengt Kia nu verandering in. Daarnaast deelt het merk de specs van de EV4. Daarover lees je hier.

De Concept EV2 heeft qua formaat en strategie veel weg van zijn Kia EV3-broer. Het is een elektrisch crossovertje dat voor niet al te veel geld verkocht moet worden. Waar Kia het anders aanpakt bij de EV2, is de styling. De Kia met het laagste getal moet een wat stoerder uiterlijk krijgen met robuuste spatborden en bumpers. Daarnaast heeft het merk het over een avontuurlijke auto voor een actieve levensstijl. Zou Kia deze aanpak hebben afgekeken bij Dacia?

Duidelijk nog een conceptauto

Natuurlijk gaat er nog wel het een en ander veranderen voordat de EV2 in productie gaat. Zo heeft de showauto die nu getoond wordt, geen deurgrepen. Diezelfde deuren gaan trouwens als suicide doors open. Ik kan me niet voorstellen dat dat ook zo blijft bij de productieauto, maar de hoop is er.

Om nog maar een Dacia-vergelijking te maken, gaan we het hebben over de prijs. Kia-baas Ho Sung Song noemt de EV2 ”een duidelijk signaal van onze vastberadenheid om elektrische auto’s écht bereikbaar te maken voor iedereen”. Dan moet ie dus wel een beetje betaalbaar zijn, nietwaar?

Prijs van de Kia EV2

Toch zal de prijs minder laag zijn dan je misschien hoopt van een Dacia-concurrent. De Europese richtprijs ligt volgens Kia ”net boven de € 30.000”. De EV3 begint hier al vanaf € 36.995. Daar zal de 2 net onder gaan zitten. Dan doet de Spring het een stuk beter met € 18.900, al vermoed ik dat je met de EV2 een stuk meer auto, rijbereik en vermogen krijgt dan bij de Dacia.

Over een jaar moet het Kia Concept EV2 zijn getransformeerd naar productieauto en in de verkoop gaan. Eerst maar eens kijken of de EV3 inderdaad zo’n verkooptopper wordt.