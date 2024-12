Snelwegcontroles politie groot succes

Dag en nacht is de politie bezig met het controleren van auto’s op de snelweg.

Tenzij je een nachtapotheker bent zul je er weinig van merken, maar de politie waakt dag en nacht over de Nederlandse snelwegen. Ze proberen uit al die duizenden auto’s op de wegen de boefjes eruit te pikken. Klinkt als een speld in een hooiberg, maar toch heeft de politie al jaren succes.

Politie controle op de snelweg

Eerlijk is eerlijk, waarschijnlijk is het ook een speld in de hooiberg. Maar elke succesvolle actie is mooi meegenomen, toch? Het gaat hier om specifieke controles die uitgevoerd worden door Flexibele Interventie Teams (FIT) op de Nederlandse snelwegen. Daarover bericht de Telegraaf. De taak van deze teams is drugscriminelen opsporen, aan de kant zetten en kijken wat de buit is. Dat valt vaak niet tegen.

Omdat drugscriminelen geen gebruik kunnen maken van bankrekeningen is contant geld nog altijd koning in dit milieu. Dat geld moet wel van A naar B. Aan oom agent de taak om verdachte auto’s eruit te plukken en dat geld in handen te krijgen voordat het in de witwasmolen terecht komt.

Die acties zijn niet voor niets. In de afgelopen vijf jaar heeft de politie bijna 50 miljoen euro (!) aan contant geld van criminelen afgepakt. En dan gaat het puur door controles op Nederlandse wegen. Toch is het een druppel op een gloeiende plaat in deze illegale miljardenbusiness. In 2024 is tot nu toe 8,2 miljoen euro in beslag genomen.

Het is niet eenvoudig voor de politie om deze criminelen in beeld te krijgen. Op snelwegen worden auto’s aan de kant gezet op basis van een profiel. Bijvoorbeeld door afwijkend rijgedrag, een verdachte situatie of gewoon op gevoel. Voor het vervoeren van contant geld verstoppen criminelen de flappen in sporttassen, koffers of geheime ruimtes in de auto. In sommige gevallen lag het geld gewoon open en bloot op de achterbank.

Per aanhouding verschilt het resultaat. Meestal gaat het om tienduizenden euro’s. Af en toe maakt de politie een klapper mee. Dan stuiten agenten op een half miljoen of zelfs een miljoen euro in de auto.

Waardetransport, maar dan anders. In plaats van gepantserde busjes met opvallende stickers hebben we het hier over gewonen personenauto’s. Chapeau aan oom agent voor het eruit filteren van de boefjes op de Nederlandse wegen.