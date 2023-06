Hamilton: Verstappen kan mijn records verbreken

Max Verstappen kan de records van Lewis Hamilton verbreken.

Eerste keer wereldkampioen, tweede keer wereldkampioen. En als het zo doorgaat mag Max Verstappen zich straks voor de derde keer tot kampioen kronen. Tja, op dit niveau zal de Nederlander zich meer bezighouden met side quests. Het ultieme doel was immers wereldkampioen worden en die zit al in de tas.

En dat betekent records van anderen slopen. Met de dominantie van Red Bull Racing op dit moment heeft Max Verstappen de juiste kaarten om dit voor elkaar te boksen. Hoe langer de dominantie aanblijft, hoe makkelijker voor de nummer #1 om die records inderdaad aan diggelen te rijden.

Lewis Hamilton weet daar alles van. In de eerste hybride jaren van de Formule 1 was Mercedes ongelofelijk dominant. De records die de Brit op zijn naam heeft staan kunnen door Verstappen gebroken worden. Die hete adem voelt Hamilton ook in zijn nek.

In het huidige tempo verbreekt Max zeker de records van Ayrton Senna, aldus Lewis Hamilton. De eerste stap is al gezet, door met 41 overwinningen op gelijke hoogte te komen met de legendarische Braziliaanse coureur. Daar blijft het natuurlijk niet bij.

Max heeft nog een lange carrière te gaan. Tenminste, als hij blijft racen. En in een lange carrière kan de Nederlander veel records op zijn naam zetten. Lewis Hamilton heeft bijvoorbeeld 103 overwinningen in de tas. Als Max dat record wil verbreken heeft hij nog wel even te gaan.

Verstappen heeft nooit de indruk gewekt dat hij verschrikkelijk lang F1-coureur wil blijven, zoals bijvoorbeeld een Fernando Alonso. Voorlopig is het Formule 1-stuurtje aan de wilg hangen niet aan de orde. Max staat nog tot en met tenminste 2028 onder contract bij Red Bull Racing. (via Motorsport.com)