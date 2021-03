Zoveel kost de goedkoopste EV van Europa in Nederland - Autoblog.nl

We wisten al dat dit de goedkoopste EV was van Europa, alleen wisten we nog niet hoeveel deze in Nederland zou kosten.

Elektrische auto’s waren jarenlang het domein van de leaserijder. Natuurlijk kon een particulier ze wel kopen, maar dankzij de hoge aanschafprijs gebeurde dat niet zo bijzonder vaak. De laatste jaren zien we echter steeds vaker goedkopere EV’s verschijnen. We wisten al een tijdje dat er een nóg goedkopere EV aan zou komen, met de Dacia Spring. Deze crossover moet de goedkoopste EV van Europa worden, nu weten we ook hoeveel deze in Nederland gaat kosten.









De Dacia Spring gaat namelijk 17.890 euro kosten. Klinkt misschien als weinig, maar voor de Fransen kost de Spring Electric nóg een stukje minder. Voor die prijs krijg je natuurlijk niet zo bijzonder veel. Om te beginnen met de uitrusting; je krijgt airconditioning, maar deze werkt wel handmatig. Verder krijg je Bluetooth, een USB-aansluiting en 14-inch-velgen. Er is een Comfort Plus-uitvoering, die kost duizend euro extra. Dan krijg je voornamelijk een Techno Pack met 7-inch-navigatiescherm met Apple CarPlay, Android Auto, een achteruitrijcamera en parkeersensoren achter.

Dacia levert de Spring in Nederland vanaf deze herfst, bestellen kan vanaf 1 april. Later dit jaar komt er een Dacia Spring Business voor de zakelijke markt en een Spring Cargo. Dit wordt een bedrijfswagen-Spring zonder achterbank, een laadruimte van 1100 liter en een laadvermogen van 325 kilogram. Deze is vanaf begin 2022 leverbaar, al onderzoekt Dacia nog of deze bedrijfswagen wel naar Nederland komt.

Een ideale vakantieauto is de Spring niet, je moet deze elektrische Dacia eerder zien als een stadsauto voor je dagelijkse woon-werkverkeer. Mits je niet al te ver van je werk woont, dan. De Spring heeft namelijk een 26,8kWh-accupakketje waarmee je een WLTP-actieradius van 230 kilometer krijgt. Of 305 kilometer, als je alleen in de stad rijdt.

Die accu is gekoppeld aan een enkele elektromotor die 44 pk en 125 Nm levert. De topsnelheid is 125 km/u. Thuisladen met een 7,4 kW-wallbox duurt vijf uurtjes. Snelladen kan tot 30 kW, daarmee is de Spring in 50 minuten naar tachtig procent te laden. Daarvoor moet je dan trouwens wel de DC-lader-optie aanvinken á 495 euro. De Spring is 3,73 meter lang, 1,62 meter breed en 1,49 meter hoog en heeft een bagageruimte van 300 liter groot.