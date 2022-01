Goedkoopste EV van Nederland is een nieuwe Opel

De Opel e-rocks komt ook naar ons landje toe! Het is dan meteen de goedkoopste EV van Nederland!

Heel even waren we bang dat Nederland verstoken zal blijven van betaalbare kleine auto’s. Want het A-segment spoelt weg als een peutergebit na twee dozen Fruitella. Zonde ,want die kleine autootjes zorgen er wel voor dat er over 10 jaar genoeg occasions zijn voor een nieuwe generatie autobestuurders die net hun rijbewijs hebben gehaald.

De Opel Karl is niet meer, de Corsa is nu het instap-punt bij Opel. Dat is een uitstekende auto, maar wel eentje die je minimaal 21.699 euro gaat kosten. Dit terwijl je veel A-segment hatchbacks voor rond de 10.000 euro kon kopen. De reden dat die auto’s niet meer bestaan is simpel: de EU is daarvoor verantwoordelijk. Hoppatee, alle schuld afschuiven op Guy Verhofstadt. Wel zo makkelijk.

Goedkoopste EV van Nederland

Maar drastische maatregelen kunnen leiden tot intelligente oplossingen. Dat bewijst de Opel Rocks-e. Dat is niet de elektrische versie van de Adam Rocks, maar een model onder de Corsa geplaatst. En om eerlijk te zijn ook onder de Karl (als die er nog zou zijn). De auto is aangekondigd voor Duitsland en gaat daar net geen 8.000 euro kosten. Het tweede land waar de auto op de markt komt is… Nederland!

In Nederland zal de Opel Rocks-e iets minder dan 10.000 euro gaan kosten, aldus het AD. Daarmee is het de goedkoopste EV van Nederland. Dat was dus vroeger het prijsniveau van een A-segment hatchback, maar dat is anno 2022 niet meer mogelijk. Auto’s moeten voldoen aan telkens strengere eisen. Niet alleen qua veiligheid, maar ook qua uitstoot. Hierdoor worden auto’s dermate duur dat fabrikanten liever één of twee segmenten over slaan. Er moet nog wel geld verdiend kunnen worden. Deze maatregel zorgt voor schonere en veiligere auto’s, maar ook voor mínder auto’s.

Net geen auto?

Gelukkig is de Opel Rocks-e een soort luis in de pels. We zeggen ‘luis’ en geen auto, want het is niet helemaal een auto. Ja, er zitten vier wielen onder en je zit droog, maar daar stopt de vergelijking wel een beetje. Het is eigenlijk gewoon een moderne witkar. Met een kleine elektromotor van 8 pk is de auto alleen geschikt voor het stedelijke verkeer. Dankzij de accu kun je zo’n 75 kilometer rijden. In Amsterdam ben je daar wel een uurtje of 10 mee bezig, dus geen probleem.

Opel zelf noemt het overigens ook niet een auto, maar een voertuig gepositioneerd tussen auto en een scooter. Een beetje zoals de Renault Twizy, maar dan iets anders. Voor die 10 mille heb je dan een Opel Rocks-E in basis-uitvoering. Je kunt ook kiezen voor een ‘Tekno’-uitvoering met design-wieldoppen (ja, echt!) en gele accenten op de bumpers en in het interieur. De ‘Klub’ heeft al die accenten in het grijs. De exacte prijzen moeten nog bekend gemaakt worden, maar hij gaat dus minder dan 10 mille kosten. Daarmee is het de goedkoopste EV van Nederland.

Via: AD.nl

Met dank aan Wim voor de tip!