Goedkoopste EV van Europa heeft airco (en 44 pk) - Autoblog.nl

De goedkoopste EV van Europa komt niet als een verrassing als je ziet wie zijn makers zijn.

Elektrische auto’s hebben zo hun voor- en nadelen. Je hebt direct heel veel koppel, er is geen directe uitstoot, het rendement is hoger en laten we eerlijk zijn: die fiscale voordelen trekken mensen over de streep. Er zijn ook een aantal nadelen, met name voor verstokte petrolheads. Ze zijn te zwaar, er is nauwelijks lol mee te beleven en misschien wel het ergste: ze zijn duur.

Dat een Tesla Model 3 zo populair is, is niet gek. Als je kan kiezen uit een luxe Leaf, VW ID3 of Kona, dan smoelt zo’n Model 3 wel wat beter. Maar dat is relatief betaalbaar. In absolute zin is het nog altijd een elektrische auto van bijna een halve ton. De goedkoopste EV van Nederland is de Renault Twingo Electric in ‘Life’-uitvoering, die 20.640 euro kost.

Nog goedkoper

Maar het kan dus nog goedkoper, want dít is de goedkoopste EV van Europa. Niet ontoevallig ook gebouwd door dezelfde makers. Het betreft de Dacia Spring Electric. Deze gaat in Frankrijk precies 16.990 euro kosten. Dat is inclusief de batterijen. Over de batterijen gesproken, het is een 27,4 kWh-accupakket die goed is voor een actieradius van 230 km volgens de WLTP (305 km in de stadscyclus van de WLTP). Het is niet het meest moderne accupakket. Snelladen kan tot 30 kW, waarmee je van 0 naar 80 procent kunt laden in 50 minuten. Thuisladen aan een wallbox (van 7,4 kW) duurt 5 uurtjes.

Vermogen Dacia Spring

Aan de andere kant de aandrijflijn Dacia Spring ook niet hopeloos dramatisch of verouderd. Waar je wel even rekening mee moet houden, is dat je niet even lekker kunt blaffen over de Autobahn. Onder de kap huist namelijk een klein elektromotortje, goed voor 44 pk en 125 Nm. Maar ja, met welke betaalbare EV ga je daadwerkelijk meedoen op de linkerbaan? Precies. Juist voor het gebruik in stedelijke omgevingen is het waarschijnlijk voldoende.

Prestatiecijfers van de Dacia Spring worden (wijselijk) nog niet genoemd. Heel veel harder dan 100 km/u zal het niet gaan. Voor die net geen 17 mille krijg je wel overigens standaard airconditioning. De Nederlandse prijs is nog niet bekend.

Via: Drive Tribe.