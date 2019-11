Belangrijkste Rolls-Royce bevestigd uit productie

R.I.P.

Wie denkt aan het ‘nieuwe Rolls-Royce’, denkt waarschijnlijk aan de Phantom (special). Een project van BMW waar geen plafond te zien was op het gebied van statigheid en luxe. Dat blijkt een recept voor succes geweest te zijn. Nog steeds is Rolls-Royce een automerk wat geen uitleg nodig heeft, zelfs voor leken op het gebied van auto’s. Het succesrecept heeft te maken met natuurlijk het feit dat er weinig auto’s zijn met luxe op het gebied van de Engelse sleeën, maar ook andere zaken. Ten eerste: de oneindige mogelijkheden voor het aanpassen van een RR in je eigen smaak: wat ook veel klanten doen. En een tweede ding, wat niet zo veel te maken heeft met de Phantom.

De Phantom is de imagobouwer. De grootste, dikste, meest luxueuze wat ze te bieden hebben/hadden. Maar het is zeker niet de best verkopende Rolls, verre van zelfs. Oké, dat is de nieuwe Cullinan, maar daarvoor was het de ‘baby-Rolls’. De mini-Phantom. Dat klinkt kleinerend, maar dat is hetzelfde als de op één na duurste champagne bestellen in een restaurant. Nog steeds een duur grapje en stiekem de beste keuze. In dit geval gaat het om de Ghost.

Dus, wat krijg je door de op één na duurste Rolls te bestellen? Op het gebied van luxe hoef je in ieder geval niks in te leveren. Het is vooral formaat waarop je een kleine concessie moet maken, maar om nou te zeggen dat de Ghost klein is? Absoluut niet. En zelfs de 6,75 liter grote V12 is de aandrijflijn voor de baby-Rolls. Zoals Jeremy Clarkson dan ook zei: het enige nadeel van de Ghost is dat het de kleine Phantom is. Je enige vrees is dus gekleineerd worden door Phantom-eigenaren. En als je dat niks interesseert, is de Ghost perfect. Als je niet houdt van rondgechauffeurd worden, bood die auto ook nog een goede basis voor de Wraith (coupé) en wie van de open lucht houdt kon terecht in de Dawn, de cabrioversie van de Ghost. Kortom: wie geen Phantom-vrees heeft, hoeft de upgrade naar Phantom helemaal niet te maken. Veel mensen doen dat dus ook niet. De Ghost verkoopt beter dan zijn grote broer.

Er kleeft maar één nadeel aan de Ghost: je hebt te maken met een auto uit 2009. Uiteraard met een facelift tussendoor, maar tien jaar is tien jaar. Is het erg? Waarschijnlijk niet, de Phantom hield het ook een jaar of veertien vol. Rolls-Royce houdt het bij de Ghost op een mooi decennium. De auto gaat uit productie. Goed, dat kon je al uitmaken aan de hand van het feit dat er gecamoufleerde testauto’s van RR te spotten zijn, maar tussen de regels door is het nu officieel.

Rolls-Royce meldt het namelijk als een ‘oh ja!’ in een persbericht. Dat persbericht meldt enkel dat zij op de NEC Motor Show in Birmingham staan met een Ghost Black Badge om het 10-jarig jubileum van die auto te vieren. Ze formuleren het echter als ‘de Ghost die na 10 jaar uit productie gaat’. Niet dat ze het lijken te verdoezelen, maar een officieel apart persbericht met dit statement ontbreekt en we moeten het dus opmaken uit een persbericht over de NEC.

De nieuwe Ghost zal net zoals de vorige lijken op de Phantom, maar het ietsje subtieler aanpakken. Het betekent dat de auto van de grond af aan opnieuw ontworpen is. Aangezien de V12 nog in de Phantom zit, lijkt die ook een rol te spelen voor de nieuwe Ghost. Maar gezien de huidige ontwikkelingen moet je niet uitsluiten dat Rolls-Royce aan de downsizing gaat.