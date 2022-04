BMW R 1250 GS rijtest, de winnaar van 2021

De BMW R 1250 GS blijft de absolute favoriet van Nederland. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

Alles op hoge poten

Adventure’s en crossovers zijn op dit moment enorm in trek in Nederland. Als je kijkt naar de top twintig van 2021, dan is meer dan de helft een motorfiets van dit type. Naked motorfietsen staan op een tweede plaats qua populariteit.

1 op 16 nieuwe motorfietsen een R 1250 GS!

Een op de 16 nieuw geregistreerde motorfietsen in 2021 was een BMW R 1250 GS. Het model werd in 2021 een stevige 971 keer geregistreerd, waarmee het veruit de populairste motorfiets is op de Nederlandse markt. De Kawasaki Z900 staat met 516 exemplaren op de tweede plaats.

Kleine kanttekening

Wel nog even een kleine kanttekening: want BMW Motorrad opent vaak nog net voor de jaarwisseling de trukendoos door op het laatste moment nog een hele rit motorfietsen op kenteken te zetten. Maar dan nog is het verschil met de nummer twee te groot. De R 1250 GS is al jaren de favoriet van Nederland.

Echt niet de goedkoopste

Maar hoe komt dat toch? Wat maakt deze machine anders dan bijvoorbeeld een Suzuki V-Strom 1050 of een Ducati Multistrada? Het is echt niet de goedkoopste motorfiets op de markt. Prijzen van de BMW R 1250 GS starten in Nederland bij een kleine 21.000 euro. Private lease kan ook, vanaf 585 euro per maand.

Nodige opties

Met wat opties loopt die prijs snel verder op. Dit exemplaar in Triple Black-kleurstelling kost bijvoorbeeld al 27.631 euro. Hij heeft dan ook de nodige pakketten (comfort, touring en dynamic). Die drie pakketten samen kosten al een stevige 2.500 euro. Kruisspaakwielen, LED-verstralers en een uitgebreid lichtpakket verhogen de prijs nog verder.

Dit is standaard

Standaard heb je overigens led-verlichting rondom, een TFT-kleurendisplay met connectiviteit, dynamische tractiecontrole, ABS Pro, drie rijmodi (Eco, Rain en Road), Hill Start Control en een USB-oplaadpunt.

R 1250 GS voelt lichtvoetig aan

Vanwaar dan die populariteit? Dat komt in het bijzonder door zijn rijgedrag en technische samenstelling. Van een cardanas wordt de kilometervreter bijzonder blij, want je hebt minder onderhoud. Daarnaast voelt de R 1250 GS bijzonder lichtvoetig aan. Hij weegt rijklaar dan wel 249 kilogram, maar gevoelsmatig is dat maar 190 kilogram. Alleen bij het manoeuvreren van de motorfiets in de garage, is dat gewicht voelbaar. Spierballen kweken dus.

Goede balans

Ook de rookie die voor het eerst op een GS stapt, voelt zich direct vertrouwd. Het is een echte allemansvriend. De goede balans komt ook deels door de krachtbron. De R 1250 GS heeft een tweecilinder viertakt boxermotor met twee bovenliggende nokkenassen en variabele inlaatnokkenasregeling, genaamd BMW ShiftCam.

BMW ShiftCam

BMW ShiftCam leggen we graag uit. Feitelijk hebben de inlaatnokkenassen twee nokken, een zogeheten tamme en een wilde. Bij veel gas wordt de nokkenas door een compacte elektromotor verplaatst zodat de kleppen sneller en verder kunnen openen. Op die manier verdwijnt er een rijker brandstofmengel in de cilinderkamers en krijg je meer vermogen. VTEC van Honda werkt vergelijkbaar.

136 pk sterk

De boxermotor is echt een koppelblok. De 1.254 cc grote boxermotor levert 136 pk bij 7.750 toeren per minuut en 143 Nm bij 6.250 toeren per minuut. Dat is veel koppel voor een motorfiets. En juist dat koppel zorgt voor heerlijk rijden. Terugschakelen is niet altijd nodig. Gewoon wat meer gas geven en je bent klaar.

Zithoogte en actieradius

De zithoogte komt uit op 850 mm, maar die kun je met een verlagingsset reduceren naar 800 Nm zodat ook de kleinere rijder op een GS past. Dankzij een 20 liter brandstoftank kun je dik 350 kilometer afleggen op een tank.

Conclusie rijtest BMW R 1250 GS

De R 1250 GS is zo’n beetje het uithangbord van BMW Motorrad. Zonder GS werd er bij BMW niet heel veel verkocht. De machine heeft een cultstatus bereikt. Onder meer door mond-tot-mondreclame, een goed product verkoopt zich immers vanzelf. Maar het komt ook doordat de GS nog altijd een machine is die veel rijders aanspreekt, ondanks de forse vanafprijs.

Hij rijdt oprecht heerlijk, is voor een grote groep mensen toegankelijk en kan voor diverse ritten ingezet worden: woon-werk, weekendritten of een wereldreis. Het is een allround machine. De favoriet van motorrijdend Nederland. Allesbehalve onderscheidend, maar wel gewoon goed.