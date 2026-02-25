Franse drankenboer blijft Tesla pesten met het claimen van namen

Als je erover nadenkt: de Cybercab en drank gaan best goed samen.

Als je onder Elon Musk werkt, dan wordt er blijkbaar van je verwacht dat je een hoop beloftes maakt, maar die niet nakomt. Zo is het waarschijnlijk ook gegaan met het vastleggen van de naam ‘Cybercab’. Intern beloofde iemand het te doen, daarna beloofde hij het nog een keer of zes en pas jaren na data deed hij het echt. Maar toen was het te laat en had een Fransoos het al gedaan.

Die Fransoos is drankenboer Unibev. Een bedrijf dat al veel vaker Tesla in de weg zat met het claimen van namen die aan de EV-maker gelieerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘Teslaquila’ en ‘Cyberquad’, maar ook ‘Cybercab’. En die laatste steekt nogal bij Musk, want juist dat is de naam van het product die de toekomst van het bedrijf (samen met de robot Optimus) moet zijn.

Tesla heeft recht op ‘Cybercab’

Daarom lanceert Tesla nu een volwaardig juridisch offensief om de naam terug te krijgen van de pestende Fransen. De autobouwer claimt dat Unibev de naam niet van plan is te gaan gebruiken. De drankenboer zou de naam alleen maar claimen, omdat het wist dat Tesla deze nodig had en daarvan wilde profiteren. Volgens Tesla heeft Unibev de bedoeling om de naam te verkopen aan de rijkste man van de planeet.

Het lijkt er dan ook op dat Musk en de zijnen een goede kans maken om de naam via de rechter te kunnen claimen. De enige horde die genomen moet worden is het aantonen dat Tesla al langer bezig was met de naam dan de eerste registratie van Unibev in Frankrijk. De drankenboer registreerde ‘Cybercab’ namelijk al in april 2024. Dat is ruim een half jaar voor officiële aankondiging op het ‘We Robot’-event van Tesla.

In Amerika is dat geen probleem, want daar was ook Unibev eigenlijk te laat. Het legde de naam pas enkele weken na het event vast. Waar Tesla vooral op kan winnen is het feit dat het kan aantonen meerdere voertuigen onder de ‘Cyber’-familie te hebben. Daarnaast heeft Unibev geen duidelijke connectie met voertuigen, waar de naam ‘Cybercab’ duidelijk naar verwijst.

Productie gestart, officieel zonder naam

Het helpt ongetwijfeld ook mee dat de eerste Cybercab inmiddels van de band is gerold, al mag ie dus eigenlijk niet zo genoemd worden. Wanneer Tesla officieel de stuurloze taxi wel de naam mag geven? Dat is aan de rechter. Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer deze uitspraak zal doen, omdat de zaak nog moet voorkomen.