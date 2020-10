Zoveel Nederlanders zijn boos op Tesla - Autoblog.nl

Maandag maakte een Nederlandse stichting bekend Tesla keihard aan te willen pakken, zoveel Nederlanders hebben zich er inmiddels aangemeld.

Achterbumpers die wegvliegen, deurgrepen die niet meer naar buiten komen, elektromotoren die binnen een paar jaar meermaals vervangen moeten worden. Tesla heeft binnen korte tijd flink weten te groeien, maar die groei gaat niet zonder groeipijntjes. Ook in Nederland zijn er de nodige klachten om de elektrische auto’s, daarom kondigde een stichting eerder deze week aan om het autobedrijf eens goed aan te pakken. Woordvoerder Sieger Suurbier van de stichting – Tesla Claim – was vandaag bij de BNR Nationale Autoshow om uit te leggen wat ze nou precies willen van Tesla en hoeveel aanmeldingen ze inmiddels hebben.

Om te beginnen met het eerste: wat wil Tesla Claim nou van Tesla? Willen ze geld zien of een nieuwe auto, of wat? Nou, het schijnt dat ze dat zelf ook niet helemaal weten. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar dat is logisch uit te leggen. Ze zijn namelijk pas sinds deze week op zoek naar andere benadeelde klanten. Nu zijn ze aan het inventariseren wat al de klachten van die klanten zijn, waarna ze pas kunnen bepalen wat ze willen doen.

“Je moet je altijd afvragen wat redelijk is om te vorderen”, zegt Suurbier. “Je kan niet zomaar zeggen dat je heel veel geld wil. Maar als je zegt dat de motor of de achteras keer op keer stuk gaan, dan zou je misschien wel kunnen vragen om de overeenkomst te ontbinden, of een geldbedrag te vorderen. Maar dat weten we pas als we de klachten hebben gebundeld.”

Sinds het starten van Tesla Claim heeft de stichting nu 119 Nederlanders gevonden die mee willen doen. En uit die klanten blijkt dat het volgens Suurbier ‘veel bonter’ kan dan hij zelf had verwacht. Zo spreekt hij over een klant die een Tesla Model S 90D kocht. Destijds betekende het cijfer achter de S, hoe groot je accupakket was. Dus iemand die een 90D kocht, verwachtte een accupakket van 90 kWh. Kennelijk bleek dat toch een stuk minder te zijn. “Volgens een nameting zat er maar een 78 kWh-accu in”, zegt Suurbier.

Andere voorbeelden zijn kapotte aandrijfassen, deurhendels die niet meer naar buiten gaan, abrupt remmen op de snelweg door de Autopilot, ga zo maar door. Daarbij gaat het niet alleen om de ‘oudere’ auto’s als de Model S en Model X, ook Model 3-klanten hebben zich bij de stichting gemeld. Een deel van de klachten gaat daarnaast over de actieradius van de Tesla’s. Die zou ‘tot vijftig procent minder zijn’ dan waar de autofabrikant mee adverteert. Het is echter maar de vraag in hoeverre Tesla Claim hiermee naar de rechter kan stappen; Tesla adverteert immers met door de overheid geteste WLTP-cijfers.

Suurbier verwacht binnen drie maanden met de rechtszaak tegen Tesla te kunnen starten, afhankelijk van hoeveel klanten zich bij de stichting melden. De stichting krijgt 35 procent van het mogelijke compensatiebedrag. Mocht Tesla winnen, dan moeten de deelnemers 500 euro per deelnemer betalen.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Niels van Roij spreekt over zijn Silver Spectre Shooting Brake. En Meindert rijdt in de nieuwe Mercedes E-Klasse Estate.