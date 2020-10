Deze BMW M4 Competition is een rijdend reclamebord - Autoblog.nl

Wie een rijdend reclamebord wil kopen, moet deze BMW M4 Competition kopen.

Reclame is overal. Op televisie, in de krant (voor wie die nog leest), op het internet, zelfs op sommige kledingstukken. Denk maar aan hoodies met grote Nike-logo’s, of Superdry-kledij waar heel groot Superdry op staat, vergezeld met faux-Japanse tekentjes. Wat dat betreft is het bij de meeste auto’s nog relatief subtiel. Natuurlijk prijken er op iedere auto wel logo’s en emblemen, maar in vergelijking met andere sectoren valt het nog relatief mee. Daarnaast adverteer je – net als bij kleding – alleen voor de fabrikant, niet voor een ander. Raceauto’s zonderen we hier eventjes bij uit, natuurlijk.

Que BMW. Want zij hebben hier kennelijk een gat in de markt gespot. Vandaag kondigen ze namelijk de BMW M4 Competition x KITH aan. De auto heeft ‘unieke exterieur- en interieurdetails’. Aldus BMW zelf. Laten we er even doorheen lopen. Om te beginnen met de buitenkant.

De auto is zwart. Matzwart, wel te verstaan, maar heel exotisch en interessant is het niet per se. Andere kleuren zijn Frozen Dark Silver en Frozen Brilliant White, allebei eveneens in het matte. En allemaal kleuren die je zelf met een wrapje ook zou kunnen doen, of zelfs doet. Wel aardig: het BMW-embleem op de neus heeft een extra ring eromheen, met de kleuren blauw, donkerblauw en rood. Verder zijn enkele badges rondom vervangen door KITH-badges.

Waar deze auto echter de mist in gaat, is het dak. Bovenop het koolstofvezeldak staat namelijk in koeienletters KITH. Als het nou de naam was van een tuner; ok, dan snappen we het. Maar nee, het is gewoon een willekeurig hip modemerk. Daarmee is deze BMW M4 gewoon een rijdend reclamebord, waar je als consument waarschijnlijk nog meer voor mag betalen ook.

Voor het interieur hebben ze wel wat meer moeite gedaan. Zo zijn de twee stoelen en de achterbank nu uitgewerkt in de kleuren lichtblauw en rood, naast het zwarte leer. Een leuk detail, die de binnenkant wat laat opvrolijken. Overal is wel het KITH-logo te vinden, waaronder in de hoofdsteunen. Net onder die hoofdsteunen is tevens een lichtgevend KITH-embleem te vinden.

Onder de motorkap hebben ze niks gedaan; alle wijzigingen zijn puur kosmetisch. BMW start volgende zomer met de leveringen van de M4 Competition x KITH, in totaal worden er 150 stuks gemaakt. Drie daarvan komen naar Nederland. Wil je meer zien van KITHs werk? Bekijk dan wat hij eerder uitspookte met een BMW M4.