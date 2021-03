In dit land worden de meeste kilometerstanden teruggedraaid - Autoblog.nl

Waar moet je erg op je hoede zijn voor tellerstandfraude? Volgens onderzoek worden de meeste kilometerstanden teruggedraaid in dít land.

Bij het kopen van een occasion is documentatie belangrijk. Je wil gewoon kunnen achterhalen wat voor verleden de auto heeft gehad. Soms kan dat, soms niet volledig, en soms gaan de alarmbellen al rinkelen als je het dashboardkastje open doet. Het probleem is echter dat auto’s niet kunnen praten en gerommel met papieren snel voor genoeg verwarring zorgt om schimmige dingen te doen. Tellerstandfraude, helemaal in de export van auto’s, is vaak een ding.

Eerlijkheid

Tegenwoordig zijn er oplossingen om de techniek van de auto wat onafhankelijker te peilen. Eén van die methodes is met een module van Carly. Dit Duitse bedrijf biedt een OBD-module waarmee je allerlei informatie van je auto kunt achterhalen. Dit is veel lastiger om te manipuleren en dus kan de Carly-module iets anders zeggen dan dat er in je dashboard staat. Het is de Kees van der Spek van de autowereld, maar dan digitaal.

Onderzoek

Het bedrijf achter de module, Carly dus, presenteert hun ondervindingen van een onderzoek over kilometerstanden die zijn teruggedraaid en meer. Zo hebben ze de cijfers van tellerstandfraude paraat. Zoals je kunt zien op het plaatje hieronder: een lichte kleur betekent dat het netjes is, bij elke tint donkerder is het risico op tellerstandfraude hoger.

Excuseer het stigma, maar het lijkt bijna zo te zijn dat des te verder je richting het oosten gaat, des te meer oranje de kaart wordt. Zo valt te zien dat Oekraïne, Wit-Rusland en een groepje landen op de Balkan vrij oranje zijn. De ergste overtreders zijn Bulgarije en Noord-Macedonië. Hier is de kaart zo oranje als de legenda wordt en heb je dus 41 procent kans op teruggedraaide kilometerstanden bij auto’s. Tenminste, kleine kanttekening: ze hebben alleen cijfers van de auto’s met een module. Dat zijn er ‘een miljoen wereldwijd’. Het hoeft dus niks te zeggen, maar dit is de beste manier om op een antwoord te komen. Overigens doen wij het prima, de kaart heeft bij ons landje de lichtste tint oranje die er is. Verwacht dus een getal van tussen de vijf en tien procent voor gerommelde kilometerstanden. Sowieso hebben wij het NAP-keurmerk, waarmee er officieel gecontroleerd is of de kilometerstand klopt.

Snelheid

Auto’s die zijn uitgevoerd met een Carly-module kunnen ook uitgemeten worden voor andere informatie. Zo werd ook het bovenstaande kaartje gepresenteerd. Hier wordt aangegeven wat de gemiddelde snelheid is in het land als je alle auto’s (met een module) meet. Wij Nederlanders zijn in dit vergelijk snelheidsmonsters, onze snelheid ligt boven de 43 km/u voor alle ritten die gemaakt worden. In Duitsland, het land van de ongelimiteerde Autobahn, ligt die snelheid tussen de 39 en 43 km/u. In landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Italië, Polen en nog veel meer wordt er gemiddeld niet veel meer dan 32 km/u gereden.

Een laatste grappige grafiekje is de gemiddelde snelheid per autotype. Wordt je van de linkerbaan af gedrukt? Dan zal dat waarschijnlijk door een hogere middenklasser (Audi A4/A6, BMW 3/5 Serie, Mercedes C/E Klasse) gebeuren. Die rijden gemiddeld meer dan 50 km/u. Middenklassers zitten ze op de hielen en de topklasse (S-Klasses en dergelijken) pakken de derde plek. Mensen in SUV’s houden het iets rustiger en ook compacte auto’s en stadsauto’s zitten op lage snelheden. Opvallend genoeg zit de categorie sportwagens zo ver als onderaan. Dit is ofwel het bewijs dat levensgenieters vaak het alsnog rustig aan doen in hun Ferrari’s, of dat veel Carly-gebruikers door Monaco of Saint-Tropez flaneren.

Heb jij auto’s met een geschiedenis in Bulgarije? Dubbelcheck dan even of de kilometerstanden niet zijn teruggedraaid. De kans is namelijk aanwezig, voor zover we weten. (via Carly)

Image-credit: een Bulgaarse M6 met wielklem, gespot door @hulaucarphotography.