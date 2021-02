Voor deze Nederlandse autobouwer is een lockdown ideaal - Autoblog.nl

Niet iedere autobouwer heeft baat bij een lockdown, maar deze Nederlandse heeft dat wel.

Als je denkt aan een Nederlandse fabrikant van sportwagens, dan zijn er waarschijnlijk twee namen die in je hoofd naar boven komen. Spyker en Donkervoort. Laatstgenoemde is een voorbeeld van een succesverhaal, Spyker… niet. Maar we hebben in Nederland nóg een maker van sportauto’s: Burton.

Nou moet je de term ‘sportauto’ hier wel wat losjes toepassen. Want we hebben het hier niet over een circuitmonster dat geboren is om rondetijden op racetracks te verbeteren. Burtons creatie heeft niet eens honderd pk. Het gaat namelijk om een sportwagen op basis van een Citroën 2CV.

Burton verkoopt hun sportauto als kant en klare auto, maar je kan hem ook als bouwpakket kopen. Medeoprichter Iwan Göbel zegt tegen BNR Nationale Autoshow dat ongeveer zeventig procent van alle sportautoklanten zo’n bouwpakket koopt. Een expert kan die auto in 90 uur in elkaar schroeven, de gemiddelde particulier doet daar ongeveer 150 uur over.

Een sportauto op basis van de 2CV klinkt niet als een succesrecept, toch groeide Burton vorig jaar flink. Hoe dat komt? Mensen hebben nu meer tijd, denkt Göbel. Daarom hebben ze meer tijd om aan een auto te gaan sleutelen, ook aan een bouwpakket als die van Burton. Toch is het bouwen van een sportauto slechts goed voor twintig procent van Burtons omzet.

De rest komt van reserveonderdelen voor die 2CV. Daar is het bedrijf dus eigenlijk vooral goed in. En een lockdown is ideaal voor de Nederlandse autobouwer, omdat 2CV-eigenaren over de hele wereld aan het sleutelen zijn geslagen. Daarvoor heb je natuurlijk reserveonderdelen voor nodig, waar Burton er veel van heeft. Ze hebben nu 2,6 miljoen aan inkoopwaarde aan onderdelen liggen, vertelt Göbel.

Toch kwam dat succes eigenlijk niet zo goed uit voor Göbel en zijn broer. De twee broers zijn namelijk oprichter van Burton en verkochten onlangs 75 procent van hun bedrijf aan een externe partij. “En we hadden een groeiprognose van 12 procent, daar hebben we het aankoopbedrag ook op afgestemd. Onze omzet groeide alleen met 29 procent. Dat heeft die koper dus goed gedaan”, zegt Göbel.

De broers Göbel blijven dus voor een kwart bij het bedrijf en hebben nu meer ruimte om te doen wat ze willen: innoveren. Zo hebben ze een brandstoftank voor de 2CV ontwikkeld die de inhoud verdubbelt tot veertig liter. Ook willen ze een elektrische waterfiets aan bedenken met trapondersteuning. “En er zijn gesprekken gaande om die te verkopen aan particulieren.”

