Zoveel rijbewijzen werden afgepakt na de TT van Assen

Nee nee, racewinnaar in de MotoGP-klasse Valentino "I wassa happy with the win-eh" Rossi mocht z'n rijbewijs gewoon houden.

Het TT-circuit in Assen verandert één keer per jaar in een bedevaartsoord voor Nederlandse motormobilisten. We doelen natuurlijk op de MotoGP-race die traditiegetrouw eind juni plaatsvindt, al zal de ware motorfanaat ook de Superbike-races mee willen pikken.

We dwalen af! Veel motorrijders bij elkaar, dan zit de kans erin dat het gas lekker open wordt gedraaid. Wel, dat was ook dit jaar weer het geval. De politie controleert zoals elk jaar op snelheid en artikeltjes 5. Burnouts, wheelies, stoppies en kneedowns op de openbare weg zijn immers niet de bedoeling.

De controles vonden plaats op de A28 en in de Flevopolder en dit jaar werden maar liefst 28 rijbewijzen door de shredder geduwd omdat de maximumsnelheid met meer dan 50 km/u werd overschreden. Eén waaghals reed zelfs 79 km/u te hard. Voor het referentiekader: in 2015 werden nog 22 rijbewijzen in beslag genomen.

In totaal werden 155 processen-verbaal opgemaakt, waar we bij moeten vermelden dat het in de meerderheid van de gevallen om automobilisten ging. Naar verluidt heeft @Dizono het er wél zonder prent vanaf gebracht.