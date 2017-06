Privédetective vindt zes gestolen klassiekers in loods

Je kúnt natuurlijk ook de politie bellen als je dure oldtimer uit de stalling wordt gejat...

Oud-agent John Vullers heeft enkele eigenaren van kostbare klassiekers heel gelukkig gemaakt. Vullers is inmiddels werkzaam als privédetective en in die hoedanigheid werd hij door enkele gedupeerde eigenaren van Jaguars E-Type ingeschakeld.

Met behulp van camerabeelden kwam Vullers erachter dat één van de Jaguars met een sleepkabel naar een garagebox te Amsterdam werd gesleept. De detective wilde ter plekke rustig rondsnuffelen, maar enkele figuren met klauwhamers zorgden ervoor dat hij het hazenpad koos.

Later blijkt dat deze groep een Ferrari 360 aanbiedt op Mobile.de. Vullers stuurt iemand die zogenaamd geïnteresseerd is op de Ferrari af en waarempel: de nep-koper krijgt ook nog twee E-Types aangeboden. Helaas stuurde de verkoper ook een stand-in, maar het spoor was in elk geval gevonden.

Omdat de politie het te druk heeft met andere dingen wil Vullers het zelf oplossen. Met behulp van een GPS-apparaatje weet hij de bende te traceren, ze blijken huis te houden in een loods te Kootwijkerbroek. In de ruimte staan meerdere klassiekers en de politie heeft nu wél tijd om een handje te helpen. Uiteindelijk worden een Jaguar, een 911, een Thunderbird, een Pontiac, een Chevy Caprice en een Mercedes in beslag genomen. (via: Telegraaf)

