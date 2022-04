Schade Giulia Quadrifoglio is nu 70 mille goedkoper

Voor dit soort bedragen is zo’n schade Giulia Quadrifoglio bijna interessant te noemen!

De Alfa Romeo Giulia is een droomauto voor de mensen hier op de redactie. Althans, confrère @jaapiyo en ondergetekende willen er heel erg graag eentje. Een premium sportsedan op basis van een premium (Giorgrio)-platform. Dus niet een oud-Punto platform zoals voor de Alfa Tonale. Deze auto is ontwikkeld door petrolheads, voor petrolheads.

Maar ja, er zijn er niet zo veel van en zelfs eenvoudige 2.0T’s van 5 jaar oud kosten alsnog meer dan 25 mille. Dan heb je nog niet eens de specificatie die je eigenlijk wil. Wellicht is het een idee om iets aan de linkerhanden te doen, want je kunt een schadeauto opkopen en deze opknappen.

Schade Alfa Giulia Quadrifoglio

Toegegeven, de auto die je op de foto’s ziet, kost bijna 35 mille. Die prijs is inclusief btw. Of de BPM erbij in zit, weten we niet. Waarschijnlijk niet, want de auto heeft Luxemburgse papieren. Daarom hebben veel van de autobedrijven mooie dealerplaten met eigen logo’s: de auto’s staan zelden op Nederlands kenteken. Pas bij de aanvraag van het kenteken moet de BPM betaald worden.

Maar daar houdt het niet op in dit geval. De auto is net een jaar oud en de kilometerstand is slechts 6.896 km. Dan ga je je bijna afvragen hoe erg de schade is? Nou, best aardig. Deze auto maak je niet zomaar eventjes fabrieksnieuw.

Kosten

Mocht je je afvragen hoe erg het ongeluk is geweest, dat kun je zien op de foto’s in dit artikel. Want ja, dit is de Giulia die onlangs in Hulshorst van een rechte weg zonder kuilen afgleed. Italiaanse raspaardjes hebben nu eenmaal vaak moeite met volkomen recht asfalt.

Of de schade te verhelpen is, hangt af van hoe handig je bent. Je kunt een oude Giulia diesel kopen en dan alle Quadrifoglio-onderdelen overzetten. Daar kun je een leuke YouTube-serie van maken.

Of je pakt gewoon een heftruck, trekt de kromme balken recht, beetje plamuren en je hebt weer een keurige Italiaanse schone. Als je er ook mee wil gaan rijden, zul je wel wat meer moeten investeren, schatten wij zo in.

De vraagprijs van de Giulia Quadrifoglio – toen ‘ie nog heel was – die de garage in gedachte had: 104.450 euro. Die proefrit heeft dus zo’n 70 mille gekost. Hopelijk komt er een liefhebber voorbij die ‘m weer helemaal in originele staat weet te brengen. Mocht je interesse hebben, de advertentie van de schade Giulia Quadrifoglio kun je hier bekijken.

