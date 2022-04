Kia EV6 GT: zo goedkoop is ‘ie in Nederland

Het is een koopje! Tenminste, als je kijkt naar de uitrusting en het prestatiepotentieel van de Kia EV6 GT.

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de Kia EV6 is in Nederland een populaire auto. In korte tijd zijn er al meer dan 2.200 van verkocht. En het is dat Kia ze niet sneller kán leveren, anders waren het er een hoop meer. De orders stapelen zich op. Met recht een succesnummer dus.

Dat niet alleen, ook jullie aller @wouter was er erg mee in zijn nopjes. Hij wist het Zuid-Koreanse succesnummer zelfs tot een subtiel driftje te verleiden. Nou, dan zit je bij onze eminence grise wel goed! Het enige dat Wouter graag wilde, was een snelle topuitvoering. Die was reeds aangekondigd, maar nog niet leverbaar. Welnu, daar is nu verandering in gekomen! De Kia EV6 GT is nu namelijk officieel leverbaar én we hebben een Nederlandse prijs voor je.

Prijs Kia EV6 GT

En weet je, laten we daarmee beginnen. De Kia EV6 GT kost namelijk… 64.195 euro! Dat is in absolute zin heel erg veel geld, maar in relatieve zin is het gewoon een koopje. De value for money lijkt namelijk bizar goed. De elektrische motoren leveren gezamenlijk namelijk 585 pk en 740 Nm.

Daarmee knal je in 3,5 seconden naar de 100 km/u. In veel gevallen is de topsnelheid bij elektrische auto’s dramatisch (want begrensd), maar hier valt het mee. De Kia EV6 GT kan namelijk een topsnelheid halen van 260 km/u! De actieradius is dankzij de 74 kWh-batterij 424 km volgens de WLTP. Dan moet je niet in koud weer 260 km/u proberen te halen.

Dikker

Volgens Kia is de EV6 GT ook afwijkend qua uiterlijk. Het topmodel krijgt namelijk een andere voorbumper, een afwijkende diffusor en een flinke achterspoiler. De velgen zijn 21 inch in diameter en daarachter kun je de neon-kleurige remklauwen (voor met 380mm schijven, achter alsnog 360 mm) zien zitten.

In principe ziet de Kia EV6 GT er ook dikker uit, maar het had van ons dikker gemogen. Daarmee bedoelen we in de letterlijke zin. Er zijn namelijk geen wielkastverbreders ofzo. Dat is toch iets wat een performance-model zo gaaf maakt. We weten het, dat is slecht voor de range, maar een beetje breder mag wel.

De Kia EV6 GT is vanaf heden te bestellen, de prijslijst kun je hier bekijken. De eerste exemplaren komen eind 2022 naar ons land toe.

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook eventjes wat je kwijt bent bij de concurrentie. Er is nog niet echt een directe concurrent, maar de EV6 GT lijkt een gunstige aanbieding. De BMW is kaler, maar heeft een fraaier interieur. De Tesla is efficiënter en de Mustang heeft een grotere accu.

Kia EV6 GT (74 kWh / 585 pk) | € 64.195

Tesla Model Y Performance (75 kWh / 462 pk) | € 71.005

BMW i4 M50 eDrive | € 73.430 (83 kWh / 544 pk) | 73.430

Ford Mustang Mach-E GT | (98 kWh / 487 pk) | € 78.690

