Zowaar, een stijlvol aangepakte G63! Het kan gewoon

De Yachting Limited Edition is zowaar een stijlvol aangepakte G63. Dat dat nog kan anno 2023.

Het probleem met veel autoveredelaars is dat ze in veel gevallen hetzelfde doen. Kijk maar naar de Mercedes G63 AMG. In veel gevallen krijgen ze allemaal dezelfde updates: veel carbon, veel te grote zwarte wielen, raar interieur, spoilers en ga zo maar door. Je kent ze wel. Of de G63 nu van Mansory, Lorinser, Brabus, Manhart of Hofele is, in veel gevallen is het eindresultaat niet wezenlijk anders.

Voor vandaag hebben we een heel erg verfrissende auto voor je van Carlex. De basis is nog altijd de topversie van de Mercedes-Benz G-Klasse, de G63 AMG. de auto heeft als bijnaam de Yachting Limited Edition.

Stijlvol aangepakte G63 van Carlex

In dit geval is er gekozen voor een donkerblauwe lak (Navy Blue) dat de uitstraling al meteen verandert. Het staat veel sympathieker. In plaats van zwarte en koolstofvezel onderdelen, is er juist gebruik gemaakt van chroom en aluminium.

Dat geeft eveneens een veel chiquere uitstraling. Zelfs de velgen – niet eens zo heel erg klein – zien er bijna stijlvol uit. Het is een soort quasi-putdekselvelg met een naafkapje die ook de wielbouten verbergt. Strak, he?

Maar deze stijlvol aangepakte G63 een product van Carlex, dus de meeste aandacht gaat uit naar het interieur. Soms gaan de Poolse tuners hier net eventjes te ver. Leuk in een Mustang, maar niet in een grote SUV. In dit geval is er gekozen voor lichtbeige leer met houtinleg. Jongens, dit is gewoon heel erg fraai!

Teak

Er zijn net genoeg patroontjes om het niet zo saai als af-fabriek te maken, maar ze hebben zich verder keurig ingehouden. Overigens is zo ongeveer alles opnieuw bekleed met leder. Als het geen leer is, dan is het hout, metaal of alcantara, zoals de hemelbekleding en bekleding in de bagageruimte.

In de van deze stijlvol aangepakte G63 kofferbak zien we meteen een teakhout, dat ook is gebruikt voor de vloermatten. Het is een perfecte hoedtik naar het nautische thema van de G63 Yachting Limited Edition. Prijzen beginnen bij 329.000 euro, alhoewel in Nederland daar nog een gezellige sloot BPM overheen komt. Uiteraard kun je alles zo samenstellen als je wil, dus de prijs kan variëren.