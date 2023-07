Keert de Ford Fiesta toch nog terug als EV...?

Er is nog een kansje dat de Fiesta toch een opvolger krijgt. En dan bedoelen we niet een cross-over die toevallig dezelfde naam heeft.

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Ford zou stoppen met de Fiesta. Ze zouden wel gek zijn. Toch verscheen er vorige week op deze website een artikel getiteld ‘In memoriam: Ford Fiesta (1976-2023)’. In Keulen is namelijk de laatste Fiesta van de band is gerold.

Dit zal zeker niet het laatste in memoriam zijn wat we moeten schrijven, want tijden veranderen. Modellen die van oudsher een succes waren vallen langzaam maar zeker uit de gratie. Is het niet bij het publiek, dan wel bij de fabrikanten. Toch is er in het geval van de Fiesta nog een sprankje hoop.

Dat zit ‘m in de samenwerking met Volkswagen. Mocht je het gemist hebben: Ford werkt tegenwoordig samen met Volkswagen op het gebied van EV’s. De Volkswagen ID.4 heeft er daarom naast de Enyaq en de Q4 e-tron nog een broertje bijgekregen: de Ford Explorer EV.

De samenwerking zal niet stoppen bij de Explorer, want Ford wil hierna nog een cross-over op het MEB-platform lanceren. En als ze dan toch bezig zijn… waarom dan niet het MEB Entry platform gebruiken? Op deze basis komen straks de Cupra Raval en consorten te staan.

Dit platform zou een ideale basis vormen voor een elektrische Fiesta-opvolger. We zeggen er meteen bij: dit is nog puur speculatie. Ford heeft echter wel aangegeven dat ze deze optie niet uitsluiten. De samenwerking met Volkswagen bevalt hen namelijk uitstekend. Logisch, want zo kunnen ze heel makkelijk hun elektrische gamma uitbreiden.

Mocht Ford besluiten wat met het MEB Entry-platform te doen, dan gaat dat nog wel even duren. De eerste auto op deze basis (de Cupra) komt namelijk pas in 2025. De Volkswagen- en Skoda-varianten komen later en pas daarna zou Ford eventueel aan de beurt zijn. We zullen het dus sowieso een paar jaar zonder Fiesta moeten stellen. Als ‘ie ooit terugkomt.

Bron: Automotive News Europe