Porsche 357 Speedster is een elektrische puristenbak

De Porsche 357 Speedster is een sportwagen in zijn puurste vorm.

De huidige Boxster gaat nu alweer een tijdje mee. Ondanks dat het een van de leukere sportwagens van het moment is, zijn de verkoopcijfers van de kleine Porsche niet denderend. De verkoophit van tegenwoordig heeft het lastig. Dat komt door een paar dingen.

Ten eerste staat de 911 in de showrooms die duurder is, maar populairder. Ook is dit segment een beetje aan het afsterven. Tenslotte is zoals gezegd de auto wat ouder. Niet alleen de auto zelf, maar ook diens techniek. Hoog tijd voor iets nieuws en dat zou zo maar dit kunnen zijn!

Porsche 357 Speedster

We weten dat er een nieuwe Boxster aan komt en dat die auto geheel elektrisch zal zijn. Daarom moesten we direct denken aan een Boxster-opvolger bij het zien van de Porsche 357 Speedster. Dat is de laatste concept car van Porsche.

De Duitsers presenteren de auto vandaag op het Goodwood Festival of Speed 2023. Er was overigens al een gesloten versie, de Porsche Vision 357.

De auto is een hoedtik aan de Porsche 356, die dit jaar zijn 75e verjaardag viert. Volgens Porsche staat de auto op basis van de 718 GT4 e-Performance, een concept voor een elektrische 718.

Alleen heeft de Porsche 357 Speedster een veel klassieker ogend koetswerk. Laat je niet misleiden door het puristische concept en de klassieke ogende lijnen. Dit apparaat is SNEL.

Onthulling op Goodwood Festival of Speed

De vier motoren (elk wiel krijgt er eentje) zijn samen goed voor 1.088 pk. Dus qua prestaties is deze auto wellicht een beetje overkill. Het chassis is afkomstig van de Porsche 718 GT4, een auto die sinds kort van de markt gehaald is (helaas).

En dat koetswerk van de Porsche 357 Speedster moet je goed op je in laten werken, want het is een hoedtik naar het verleden, zonder dat het te retro is. De voorruit is lekker laag, zoals het een Speedster betaamt. Ook is er een tonneaucover en kun je er alleen met een persoon (jezelf dus) in zitten.

Wij denken dat de Porsche 357 Speedster een voorbode is op de komende 718 Boxster. De 718 loopt nu op zijn laatste benen. Zoals gezegd wordt het model nu op Goodwood onthuld.