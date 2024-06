De eerste Ferrari in de nieuwe kentekenreeks!

We zijn koud 3 dagen onderweg in de nieuwe kentekenreeks en de eerste Ferrari is een feit!

Voor wie het nieuws gemist heeft, afgelopen dinsdag is de eerste auto met een kenteken uit de nieuwe reeks afgeleverd. Die eerste auto werd met een goed georkestreerd persmoment afgeleverd bij de KNRM. Uiteraard een elektrische auto, dat was goed uitgezocht.

Maar zo’n elektrische Volvo EX30 is natuurlijk mooi voor een persmoment, interessanter wordt het als de echte bijzondere auto’s met een nieuw kenteken gespot worden.

Eerste Ferrari in nieuwe kentekenreeks

Wat te denken van deze Ferrari 296 GTS die op Instagram voorbij komt, voorzien van een nieuw kenteken. Met een verse plaat, GBB-24-P, gisteren op kenteken gezet.

De catalogusprijs van de bolide is 410.520 eurootjes! Daarvoor heb je dan wel een Plug-in hybride Ferrari met een 3.0 liter V6 motor. Het systeemvermogen is 830 pk en je kunt volledig elektrisch toch zo’n 16 (!) kilometer ver rijden.

Deze Gran Turismo Spider heeft een topsnelheid van net iets meer dan 300 kilometer per uur en snelt in 2,9 seconden naar de 100 kilometer per uur en in 7,6 seconden naar de 200 kilometer per uur.

Door de plug-in hybride configuratie valt de BPM met 25.440 euro nog mee, maar het blijft toch een klap geld voor een auto op Nederlands kenteken. Je koopt er ook een nieuwe Renault 5 E-Tech voor in dezelfde kekke gele kleur.

Ook verse McLaren en Porsche

Het lijkt erop dat er wat gewacht is met dikke auto’s op kenteken zetten voor de nieuwe reeks. Want spotter @maurice16 spotte deze McLaren 570S met een cataloguswaarde van 256.052 euro gisteren op een verse Nederlandse plaat. Ook een Porsche 911 3.0 Carrera GTS met een cataloguswaarde van 258.932 euro is al op een kenteken uit de nieuwe reeks gespot.

Niet vergeten: als jullie ook een bijzondere auto spotten met een nieuw kenteken, of ouder kenteken dat mag ook, upload hem dan even via Autoblog Spots