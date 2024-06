Pechtold: slechte rijscholen zijn het probleem!

Het ligt in ieder geval niet aan het CBR, aldus algemeen directeur van het CBR Alexander Pechtold.

Als je in Nederland het roze papiertje pasje wil halen moet je eerst rijlessen volgen bij een rijschool. Als je het theoriepapiertje op zak hebt en de praktijk onder de knie mag je naar het CBR om af te rijden. Ziet de examinator het in je zitten, dan mag je gaan scheuren in de Fiat Panda van je moeder. Overzichtelijk en eenvoudig.

Dat moet helemaal anders. Aldus algemeen directeur Alexander Pechtold van het CBR en Pieter Niesink, algemeen directeur van de Bovag. De rijopleiding moet helemaal op de schop vanaf volgend jaar zo stellen zij in de krant van wakker Nederland.

Slagingspercentage van 10 procent

Dat zit als volgt. Slecht net iets meer dan 50 procent van de examenkandidaten haalt ook echt zijn rijbewijs tijdens het rijexamen. In Rotterdam is dat slechts 40 procent. Daar zijn zelfs rijscholen met een slagingspercentage van 10 procent. Dat is een doorn in het oog van Pechtold.

Met dit gemiddelde is het volgens hem net alsof je een kinderklas laat afzwemmen en dat dan de helft dan naar de bodem zinkt. Per jaar breken examinatoren dan ook 3.000 examens af omdat de examinator het te gevaarlijk vindt om door te rijden.

Rijopleiding op de schop

Om dit percentage omhoog te krijgen moet de hele rijopleiding anders. Er wordt nu teveel examengericht getraind, doet Niesink ook een duit in het zakje. De rijscholen zijn gericht op slagen en niet op kennis.

De oplossing: een leerplan. Ja, als je een D66 coryfee baas maakt van het CBR dan krijg je daar ook de onderwijsplannetjes van die partij natuurlijk. Oké, een leerplan. Wat houdt dat dan in?

Voor elke leerling moet een leerplan gemaakt met verschillende fases. De kennis blijft dan beter hangen en de opleiding wordt beter te behappen voor een leerling. In sommige delen van het land wordt hier al mee proefgedraaid en daar is het slagingspercentage 12 procent hoger.

Meer toetsmomenten

Je kunt als aspirant rijder je borst nat maken, want er komen meerdere toetsmomenten in het nieuwe leerplan. Een deel kan door de instructeur gedaan worden (echt? met een slagingspercentage van 10 procent zouden wij het daar niet outsourcen) en een deel door het CBR.

Hoe of wat moet allemaal nog even worden uitgezocht, in ieder geval komt er ook een leerlingenvolgsysteem dat wordt bijgehouden door de rijschool en waardoor zowel leerling als examinator makkelijk kan zien of een leerling klaar is voor een examen.

Het moet zo makkelijker worden om je rijbewijs te halen en naar goed overheidsgebruik maken we daarvoor wel alles veeeeeeeeeel ingewikkelder. Lekker gewerkt heren.

Klinkt duur

Klinkt allemaal erg duur. Volgsystemen klinkt als IT, daar is de overheid goed in, dus daar geen problemen natuurlijk (kuch) en als je leerplannen moet maken en extra toetsmomenten inbouwt klinkt dat ook als een hoger prijskaartje.

Niets van waar volgens Peter Niesink. De kosten blijven ongeveer gelijk doordat je slagingskans veel hoger is. Jaja. Wij vragen ons af of die rijscholen dat extra werk niet gewoon doorberekenen.

Het ligt allemaal aan de slechte rijscholen

Aan het CBR ligt het in ieder geval allemaal niet. Als die rijscholen wat beter zouden zijn, slagen er meer kandidaten en zou er ook geen achterstand zijn. Als het slagingspercentage stijgt naar 55 procent zijn alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Aldus de rasoptimist Pechtold.

Die rijscholen moeten gewoon beter. Er komen ook voor rijinstructeurs extra toetsen, zwaardere opleidingen en ze moeten opeens leerplannen kunnen schrijven en administratie kunnen doen in het leerlingvolgsysteem.

Dus één uur lessen, een half uur administratie. Beetje zoals de afgelopen jaren de huisartsen ook tot wanhoop gedreven worden omdat ze alleen maar aan het administreren zijn en niet aan het zorgen.

De Bovag is er voorstander van om een erkenningsregeling voor rijscholen op te tuigen en een sanctiebeleid voor de rotte appels. Wij denken dat de Bovag dit voor een nette vergoeding wel op zich wil nemen.

Hobbel op de weg

Vanaf volgend jaar moet alles dus anders worden. Klein hobbeltje op de weg nog. Het nieuwe kabinet moet de plannen nog wel even omzetten in wetgeving. We zullen het gaan zien…

Fotocredits: Autoblog Spots. Spotter: @carsbycasper