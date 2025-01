BMW maakt je hele voorruit een scherm met Panoramic iDrive

Yo dawg, BMW heard you liked screens. So they put a screen in your screen, so you can watch a screen while you watch a screen.

Slecht nieuws voor tegenstanders van allerlei schermen in auto’s. Tenzij je een DeTomaso P72 koopt, zal de scherm-bonanza alleen maar toenemen in moderne auto’s. Waar BMW-fans nog och en wee klagen over het verdwijnen van de simpele rood oplichtende klokken ten faveure van schermpjes, gaat BMW alweer een stap verder. De nieuwste versies van iDrive zullen namelijk een groot deel van de informatie op het scherm over de gehele breedte van het voorraam projecteren als ‘head up display’.

Ons aller Adrian van Hooydonk plaagde ons onlangs al hiermee op zijn eigen Instagram account. Hoewel niet zo erg als met de styling van de BMW XM, 7-Serie en 5-Serie, uiteraard. Inmiddels heeft BMW ook zelf een dromerig filmpje online gezet om ons voor te bereiden op wat komen gaat.

Hoewel je het is de video allemaal maar wazig kan zien, is helder wat de bedoeling is. BMW wil met de nieuwste versie van iDrive de traditionele Head Up Display serieus gaan uitbreiden. Over de hele breedte van de voorruit, wordt informatie geprojecteerd vanuit een centraal infotainmentscherm. Het slechte nieuws daarbij is dat dit centrale scherm vermoedelijk de plek inneemt van de fysieke knoppen die nog resteren in de betere moderne BMW’s.

Eerder sprak BMW nog over BMW Panoramic Vision, maar de iDrive naam blijft dus gewoon. De nieuwe tech wordt definitief gelanceerd op de Consumer Electronics Show in ‘de Vegas’ volgende week. Het eerste model wat er gebruik van gaat maken komt ook al dit jaar op de markt. Dat wordt namelijk de nieuwe iX3 aan het eind van het jaar. Kwaliteitspublicaties speculeren dat ‘iDrive X‘ zoals BMW het ook wel noemt, ook in facelifts van bestaande modellen opduikt. Word jij daar warm van? Laat het weten, in de comments!