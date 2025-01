Het nieuwe iDrive: weinig knoppen, veel scherm

BMW heeft de nieuwe generatie iDrive gepresenteerd. Waar zijn de knoppen gebleven?!

Alle merken die de afgelopen jaren vakkundig fysieke knoppen hebben geëlimineerd komen daar nu langzaam op terug. Want in de praktijk is het gewoon veel fijner om op een knopje te rammen, dan een beetje op gevoel met zo’n touchscreen bezig te zijn. Zeker in rijdende toestand.

Eind 2025 naar je nieuwe BMW

Nou maak je borst maar nat voor de toekomst van BMW. Dat is namelijk heel veel scherm en heel weinig knoppen. Je kijkt naar het BMW Panoramic iDrive, gepresenteerd door het merk op CES 2025 in Las Vegas. Het nieuwe display- en bedieningsconcept komt eind 2025 naar alle BMW-modellen.

In het midden zit een groot scherm, terwijl de enige fysieke knoppen op het stuurwiel te vinden zijn. Met deze knoppen kun je traditionele zaken bedienen. Zoals cruise control, de muziek, het opnemen van de telefoon. Dat soort dingen. Nieuw zijn de extra schermen bij de voorruit. Het gaat hier om twee Head-Up display schermen die als het ware aan elkaar vastgeplakt zijn.

Het is allemaal digitaal en fantastisch. zo kun je widgets schuiven van het centrale display naar de BMW Panoramic Vision. Het schuiven van het ene scherm na het andere is niet nieuw, we zagen het al eerder bij de Lamborghini Revuelto.

Handen aan het stuur, ogen op de weg

Deze hele layout moet uiterst vriendelijk zijn tijdens het rijden, garandeert BMW. Door de belangrijkste informatie op de head-up displays te verwerken kijk je in elk geval niet naar beneden, maar richting de weg.

Helemaal full blown digitaal is het nieuwe iDrive in de BMW van eind 2025 gelukkig niet. Er zijn nog gewoon stengels achter het stuurwiel te vinden voor de gebruikelijke zaken. Het instellen van ruitenwissers, richtingaanwijzers, buitenspiegels, volumeregeling, versnellingskeuzes en ruitontdooiers gaat door middel van haptische schakelaars.

Zoals gezegd worden eind 2025 alle BMW modellen uitgerust met deze nieuwe generatie van iDrive. Je went er maar aan. Of je kiest lekker voor een ander merk, dat kan natuurlijk ook.