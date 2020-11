Zwarte leaseauto? Black Friday voordeel! - Autoblog.nl

Autoblog partner Mobility Service doet natuurlijk ook mee aan Black Friday.

December is natuurlijk vanwege de jaarlijks veranderende bijtellingsregels altijd een moment om nog even snel in een nieuwe zakelijke leaseauto te springen. Maar tegenwoordig is eind november ook een moment om in de gaten te houden.

Het is jullie al opgevallen (toch?). Vandaag is het Black Friday en dat betekent dat er met voordeeltjes gestrooid wordt. Autoblog partner Mobility Service heeft vandaag ook een kortingsactie.

Als je kiest voor een van de voorraadauto’s in een donkere kleur, dan krijg je de meerprijs van de donkere lak van de Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric cadeau. Met deze deal kan je tot wel 1.100 euro besparen. De spelregels zijn heel simpel. Als jij ervoor zorgt dat jouw offerte vandaag bij Mobility Service is binnengekomen, kun jij profiteren van deze mooie aanbieding. Zo simpel en eenvoudig kan het zijn!

