Omzet autobranche weer op niveau vorig jaar - Autoblog.nl

We kunnen weer wat voorzichtig positieve cijfers delen.

Als je geen mondkapjes, desinfecterende gel of wc-papier produceert was de kans groot dat je als bedrijf dit jaar een omzetdaling meemaakte. Dat gold ook voor de Nederlandse autobranche. In het tweede kwartaal maakte de branche de grootste omzetdaling in 25 jaar mee. De optimist zou zeggen: dan kan het daarna alleen maar beter gaan.

Derde kwartaal

Dat ging het dan ook. Het CBS deelt vandaag de cijfers voor het derde kwartaal. Daaruit blijkt dat de omzet van de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal 23% hoger uitviel dan in het tweede kwartaal. Tussen twee coronagolven in zag de branche dus weer kans om op te krabbelen. De omzet zat nu weer op het niveau van vorig jaar. Er was zelfs sprake van een minimale groei van 0,3% ten opzichte van 2019.

Motoren

Ook binnen de auto- en motorenbranche zijn er bedrijven die juist profiteren van de crisis. Dat geldt met name voor de motorenbranche. De categorie ‘handel en reparatie motoren’ pluste namelijk 14% ten opzichte van vorig jaar. Dit was tevens de enige categorie die minder omzet (-5,9%) had dan in het voor velen rampzalige tweede kwartaal.

Importeurs

De importeurs waren in het vorige kwartaal het zwaarst de pineut. Zij lieten nu dan ook het grootste herstel zien. De omzet lag dit kwartaal namelijk 45,5% hoger. Voor de handel en reparatie van personenauto’s kwam dit percentage uit op 25,1%, terwijl de handel in auto-onderdelen er 18,7% op vooruit ging.

Vertrouwen

Om nog even terug te komen op optimisme: het ondernemersvertrouwen in de autobranche bereikte in het tweede kwartaal een dieptepunt met -46,9. In het derde kwartaal was er al een stuk meer vertrouwen: -9,0. In het vierde kwartaal is er ondanks de tweede golf weer iets meer optimisme. Desondanks ligt het vertrouwen met -6,9 nog steeds onder het vriespunt. Dit cijfer is ook onder het gemiddelde van alle bedrijfstakken, dat op -4 ligt.

Foto: saaie boel bij een autobedrijf, gespot door @thomcarspotter