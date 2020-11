Koop de ex-auto's van aanstaande ex-president Trump - Autoblog.nl

‘It is great’, aldus de vorige eigenaar.

Officieel is Donald J. Trump nog steeds de POTUS, maar zijn dagen zijn geteld. Binnenkort zal hij toch echt het stokje over moeten dragen aan Biden, of hij daar nu zin in heeft of niet. De meerderheid van de kiesmannen heeft namelijk gezegd ‘You’re fired.’

Wagenpark

Voordat Donald Trump president werd hield hij zich niet bezig met politiek, maar vooral met vastgoed. Zodoende zat hij aardig goed in de slappe was. Zijn vermogen loopt in de tien cijfers. Een van de voordelen daarvan is dat je een leuk wagenpark aan kunt schaffen. Trump heeft door de jaren daarom al de nodige exclusieve auto’s op zijn naam gezet. Zo was de miljardair onder meer de eigenaar van een blauwe Lamborghini Diablo VT, die een paar jaar geleden te koop stond. Ook gaf hij ooit een SLR McLaren cadeau aan Melania.

Phantom

Binnenkort gaan er weer twee voormalige auto’s van Trump onder de hamer. De eerste is een Rolls-Royce Phantom, de perfecte auto voor de megalomanen der aarde. De Rolls uit 2010 is al een tijdje niet meer in het bezit van Donald Trump, aangezien de auto in 2018 ook al werd geveild voor een bedrag van $145.000. Wat moet je ook met een Phantom als The Beast je auto van de zaak is?

Great

De Phantom heeft in de afgelopen tien jaar 91.250 km afgelegd. Aan de buitenkant is de limousine ingetogen uitgevoerd, maar dat geldt niet voor de binnenkant. Met wit leer en een overdaad aan hout is het interieur een weelderige bedoening. De handleiding bewijst dat dit daadwerkelijk de auto van Trump is. Daarin is namelijk zijn handtekening te vinden en de boodschap: ‘I loved this car, it is great.’ Dat laatste is nog overtuigender dan de handtekening.

F430

Op dezelfde veiling gaat er nog een ex-auto van Trump onder de hamer, namelijk een Ferrari F430. Dat is een oude bekende: in 2017 schreven we ook al over deze auto. Destijds werd de auto verkocht voor $270.000, flink meer dan een doorsnee F430. Afgezien van de eigenaar is dit verder wel een doorsnee F430. Dit exemplaar is namelijk uitgevoerd in Rosso Corsa met zilveren velgen en een bruin interieur. Trump heeft dus geen moeite gedaan er iets bijzonders van te maken toen hij de auto in 2007 nieuw kocht. In 2011 deed hij de Ferrari alweer van de hand. Deze occasion is nu dus al minstens derdehands. Desondanks staan er nog maar weinig kilometers op de klok, 11.121 om precies te zijn.

Veiling

Wat het einde van Trump’s presidentschap betekent voor de waarde van zijn ex-auto’s? Dat gaan we in januari zien. Dan worden zowel de Rolls als de Ferrari namelijk geveild op de Kissimmee-veiling van Mecum Auctions.

Foto’s: Mecum Auctions