Meer dan twee keer (!) zoveel Nederlandse EV’s vertrokken naar het buitenland

Daar gaan onze staatscenten…

Het gaat goed met de occasionmarkt in Nederland. Volgens Bovag verruilden 1.079.516 auto’s van eigenaar in het eerste halfjaar van 2025. Dat zijn er 4,2 procent meer dan in de eerste helft van 2024. Ook afgelopen maand steeg de tweedehandsautoverkoop ten opzichte van juni vorig jaar: 176.683 tegenover 173.284.

Van al die auto’s is het merendeel natuurlijk nog gewoon een benzineauto. Voor wie het wil weten: het zijn er 795.880 wat 73 procent van occasions is. Op plaats 2 komt de hybride gevolgd door de dieselauto en dan pas de EV. Met die elektrische auto’s is wat geks aan de hand.

Willen Nederlanders geen gebruikte EV?

Het aantal EV-occasionverkopen stijgt, maar de groei vlakt wel af. In de eerste helft van 2025 wisselden 45.726 gebruikte EV’s van eigenaar, 14,1 procent meer dan een jaar eerder (40.082). In dezelfde periode van 2023 naar 2024 steeg het aantal nog met bijna 51 procent.

Dat heeft gevolgen. Elektrische auto’s die hier maar geen nieuwe eigenaar kunnen vinden, zoeken hun geluk elders. Dat gebeurde vorig jaar ook al regelmatig. Toen verhuisden er in het eerste half jaar 9.074 elektrische auto’s naar het buitenland. Maar de EV-export in Nederland gaat dit jaar als een gek. Al 19.655 elektrische auto’s vertrokken uit ons land in de eerste zes maanden van 2025. Dat is 116,6 procent meer dan vorig jaar!

Onder de geëxporteerde EV’s is de Tesla Model 3 het populairst (5.915). Daarna komen de Kia Niro (1.428), Hyundai Kona (1.169) en de Audi e-tron (1.017). Dankzij de gigantische stijging staan EV’s nu op de derde plaats qua exportvolume, na benzine (75.576) en diesel (50.376). Hybrides volgen met 10.225 auto’s naar het buitenland.

Bovag legt uit waarom zoveel elektrische auto’s worden geëxporteerd: “Zolang het beleid onzeker blijft, stellen veel consumenten hun aankoop uit. Duidelijke, langjarige afspraken over autobelastingen zijn nodig om vertrouwen te geven in tweedehands elektrisch rijden.”

Wat kost dat ons?

Begin 2025 merkte ING ook al dat het hard gaat met de EV-export in Nederland. De bank becijferde dat er met elke Tesla Model 3 ongeveer € 20.000 aan subsidie door bijtellingskorting teniet wordt gedaan. In dat geval zouden er in het eerste halfjaar van 2025 al 118,3 miljoen euro aan staatsgeld verloren zijn. Als je dezelfde subsidie doorberekent naar alle geëxporteerde EV’s dan kom je op 393,1 miljoen euro. Ka-Ching!

Foto: Taycan Turbo gespot door @thomcarspotter