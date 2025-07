Onderzoeker voorspelt ”treurig einde voor dieselauto’s”

Kun je binnenkort nog wel je dieselbeuker volgooien?

We blijven hier op Autoblog tegenwoordig druk bezig met veel verschillende brandstofsoorten. Benzine en elektra voeren de boventoon, gevolgd door innovatieve peutjes zoals waterstof en eFuels. Waar we het steeds minder over hebben, zijn diesels. Terwijl dat toch nog niet zo heel lang geleden een erg populair drankje was voor je auto.

Het is niet zo dat we minder interesse hebben in de diesels; er is gewoon minder over te melden. Dat komt ook doordat het een uitstervende brandstof is. Dat betoogt de Duitse professor Ferdinand Dudenhöffer van het Centrum voor Automobielonderzoek (CAR) in Bochum. Hij spreekt nu al van het “treurige einde van dieselmotoren in personenauto’s”.

Dieselverkopen Nederland

Zowaar gingen de dieselverkopen in Nederland omhoog, maar niet genoeg om te spreken van een wederopstanding. In het eerste halfjaar werden er 2.556 nieuwe diesels op Nederlandse platen gezet. Daarmee pakt de diesel 1,4 procent marktaandeel. Ook bij de occasions loopt het niet storm met diesels. Tussen januari en mei 2025 zijn er 51.508 tweedehandsjes van eigenaar gewisseld. Een behoorlijk aantal, maar wel nog geen 6 procent van alle gebruikte auto’s.

Ook in de rest van Europa loopt het niet storm. In dieselland Duitsland is de dieselverkoop met ongeveer 80 procent gedaald. Ook Frankrijk en België waar diesel lange tijd populair was, daalde het aandeel nieuwe registraties flink: 43 procent in Frankrijk en zelfs 45 procent in België. Italië, Oostenrijk en Spanje dan? Nee, ook daar gingen de verkopen met ongeveer een derde omlaag.

Toekomst van dieselauto’s

In 2005 was 32 procent van de nieuwverkochte auto’s nog een diesel in Europa (inclusief Rusland). Dat is nu nog maar 18 procent. Volgens berekeningen van het CAR Institute zou dit cijfer in 2030 kunnen dalen tot 17,5 procent.

Ook buiten Europa hoeven we geen dieselrush te verwachten. Dudenhöffer: “China heeft de betere elektrische auto, de plug-in hybride en steeds vaker de range extender. Er is eigenlijk geen ruimte voor dure en complexe dieselmotoren. Diesel zal in vrachtwagens blijven – en we zullen zien hoe dat er over twintig jaar uitziet, wanneer brandstofcellen (de waterstofbrandstofcel, red.) op gang komen.”

Kun je straks nog wel diesel tanken?

Pomphouders zijn ook niet gek. Als ze op de plek van een dieselslang een slang met benzine kunnen plaatsen waar meer mensen gebruik van maken, dan doen ze dat uiteraard. Dit gebeurt volgens de professor al. Hij vat het verhaal als volgt samen: “Als er geen verkoop is, is het einde verhaal.”

Maar bekijk het eens van de andere kant. 17,5 procent in 2030 betekent nog best veel nieuwe diesels. Die moeten toch ook kunnen tanken, net als de dieseltrucks. Vijf jaar later zal het echter alsnog gedaan zijn met de nieuwe dieselauto’s, dus waar hebben we het over?

Foto: BMW 330Cd gespot door @wimbraber

Bron: AutoBild