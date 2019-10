Zyrus LP1200 is een knotsgekke Lamborghini Huracán

Drie keer raden waar die 1200 voor staat.

Een instapper hoeft niet altijd het slechtste model te zijn. Bij de Lamborghini Huracán wordt dat vrij snel duidelijk. Het mag dan de instapper zijn (de Urus niet meegerekend), je krijgt alsnog een atmosferische V10 met 610 pk, dan is er ook nog de Huracán Performante met 640 pk en een razendsnelle ‘Ringtijd. Voor de racerij is het ook de Huracán die ingezet wordt. de LP620-2 Super Trofeo is de auto die Lamborghini vertegenwoordigt in bijvoorbeeld de Blancpain GT-serie.

Lamborghini bouwt de Super Trofeo niet helemaal zelf. Zij zijn de overkoepelende organisatie die een aantal bedrijven samen laten werken. Eén van die bedrijven is Zyrus Engineering uit Noorwegen. Na het brein te zijn achter de populaire Huracán-racer, besloot de eigenaar om het nog ietsje cooler en bereikbaarder te maken om een Super Trofeo te bezitten. Zijn doel is dan ook een Super Trofeo bouwen die straatlegaal is. Meer dan 400 onderdelen zijn compleet gereviseerd om de auto op kenteken te krijgen. Dat is de eerste hint naar het feit dat er kosten noch moeite bespaard wordt op dit project.

Alles komt uit eigen huis. Er zijn genoeg gekkies die enorme aantallen pk’s uit een Huracán peuteren, maar naast een dragstrip heb je daar weinig aan en een commerciële turboset met veel pk is er nog niet. Daarom heeft Zyrus zelf een turboset gebouwd en komt er 1.200 pk uit de 5.2 liter V10. Vergis je niet, de nadruk ligt er juist op dat de auto daadwerkelijk de bocht om gaat. Het is dus niet alleen een turbo op een blok schroeven, ze worden zo gemaakt dat ze goed bij de motor passen. Ook wordt er het nodige aangepast in de koeling. Cijfers zijn niet officieel, maar qua downforce heeft de auto een mijlenverre voorsprong op zowel de Performante als de Super Trofeo. Sterker nog: volgens onbevestigde informatie komt het in de buurt bij een Koenigsegg Jesko. Oef!

Wat vooral onze aandacht pakte is de veiligheid van de systemen. Zoals hieronder gezegd wordt:

Alles in de auto wordt continu in de gaten gehouden. De auto moet bijvoorbeeld op temperatuur zijn voordat er hard mee gereden kan worden. Ook zal de auto bijvoorbeeld niet in zijn versnelling gaan wanneer er iets mis is, om eventuele schade te voorkomen. De auto is verbonden via wifi, waardoor elke auto waar dan ook uitgelezen kan worden. De visie hierachter is dat iemand die dit bedrag uitgeeft aan een auto niet uit moet leggen wat er precies mis is met zijn auto. De auto kan online uitgelezen worden en een monteur wordt ingevlogen om het probleem te verhelpen.

Mocht het project op de markt komen, dan zal het een duur grapje worden. Dat gaat nog even duren, momenteel zijn de tests nog in volle gang. Een gaaf project, zeker de moeite waard om in de gaten te houden.

Met dank aan Lars voor de tip en aanvullende informatie!