BREEK! Fernando Alonso keert terug in F1!

Jazeker, Fernando Alonso keert terug naar de Formule 1.

Het was een publiek geheim, maar nu is het hoge woord eruit: Fernando Alonso keert terug in de Formule 1! Sommige top coureurs weten van geen ophouden. Voor de sport zou het briljant zijn als Hamilton en Mercedes stoppen (ze zijn te goed), maar je ziet wel vaker dat oude F1 coureurs die enorm goed hebben gepresteerd, het toch nog een keertje willen proberen.

Terugkeer

Het beste voorbeeld is natuurlijk onze eigen Jan Lammers, die in 1982 stopte met de F1, om in 1992 toch nog even terug te keren. Ook Jos Verstappen heeft een comeback gemaakt. Nadat 2001 Frentzen de plaats van Verstappen gepikt had, keerde Ons Jos in 2003 terug voor een seizoen in de Minardi. Toevallig het team waar Alonso ook debuteerde.

Fernando Alonso

Maar de rentree waar de Formule 1-fans het langst hebben uitgekeken, is de terugkomst van Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen keert na een hiatus van twee jaar terug bij Renault. Het is voor de tweede keer dat hij terugkeert bij Renault. Nadat hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, vertrok hij naar McLaren om in 2008 weer naar Renault te gaan. Daarna reed hij voor Ferrari. Later maakte Alonso zijn rentree bij McLaren.

Abu Dhabi 2018

De GP van Abu Dhabi 2018 was zijn laatste race, maar tijdens de GP van Australië is hij weer van de partij. De man uit Oviedo is zal dan 39 jaar oud zijn. Ter referentie, Michael Schumacher keerde op 41 jarige leeftijd terug naar de F1 met Mercedes, samen met Nico Rosberg.

Inleveren

Het is niet bevestigd, maar de geruchten willen dat Fernando Alonso enorm heeft ingeleverd qua salaris. Hij zou getekend hebben bij Renault voor 2 jaar, dus van 2021 tot 2022 kunnen we genieten van de kunsten van de meest succesvolle Spaanse Formule 1 coureur aller tijden.

Esteban Ocon

Fernando Alonso komt naast Esteban Ocon te rijden. Uiteraard is Alonso er heel erg blij mee. Waarschijnlijk is het ook het best mogelijke team om iets te kunnen presteren. Bij Ferrari hebben ze al een snelle Spanjaard (en wonderkind Leclerc) en van Mercedes weet niemand of ze nog doorgaan. Red Bull is onmogelijk, vanwege de GP2 motor. In de tussentijd heeft Alonso niet stil gezeten, zo heet hij meegedaan aan de Indy 500, Le Mans en Dakar.