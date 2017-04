10 keer oranje op Nederlands kenteken

Dit lijstje is konings!

Oranje boven. Oranje boven. Er zijn diverse opties mogelijk. Of je zit nu thuis en geeft geen moer om Koningsdag. Of je bent gewoon aan het werk. Of je bent met de kinderen op de rommelmarkt en checkt stiekem Autoblog. Of je bent onderweg naar (een) feestje(s). Feit is dat het een feestelijke dag is en dus is het interessant om eens een blik te werpen op Neêrlands wagenpark. Zijn we een beetje nationalistisch ingesteld? 10 Hollandse voorbeelden waarbij de auto in het oranje werd besteld!

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Oké, deze is slechts voor de helft in oranje uitgedost en de RDW omschrijft de auto als een zwart voertuig. Toch bevat deze bekende Veyron genoeg oranje elementen om het tot dit nu al legendarische lijstje te schoppen.

Ford Focus ST

De Focus ST was slechts in een select aantal kleuren verkrijgbaar. Oranje was de meest sprekende tint. Verscheidene eigenaren kozen voor deze opvallende kleur.

Jaguar F-Type SVR

Een kleur die de F-Type verrassend goed kan hebben.

Lamborghini Gallardo Superleggera

Gewoonweg heerlijk. Lambo’s zijn doorgaans supercars die in het oranje worden gekozen. Om het lijstje divers te houden pakken we alleen deze mee, er zijn inderdaad voldoende andere Lambo’s in het oranje op Hollandse platen.

Porsche 911 Carrera 4S

Een oranje Carrera samenstellen. Deze eigenaar deed het gewoon.

Mercedes G63 AMG

Dit is geen saaie grijze container.

911 GT3 RS

Nog een Porsche, maar zeg nu zelf. Hoe vaak zie je nou een oranje 991 GT3 RS.

Toyota GT86

De sportieve GT86 van de Japanse autofabrikant in het nationalistische kleurtje.

BMW M6

De tint lijkt wat roodachtig. De RDW omschrijft het als oranje. Counts!

Dodge Challenger SRT-8

En met deze oranje musclecar sluiten we het lijstje af. That ass though.