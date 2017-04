5 dingen die je nog niet wist over Opel OnStar

Het systeem is veel meer dan een assistent die je de weg naar het dichtstbijzijnde hotel kan wijzen.

Opel’s OnStar is hier al een aantal keer voorbij gekomen en dus zul je vast weten dat het systeem onder andere verbinding kan leggen met een assistent, die bijvoorbeeld de route naar het dichtstbijzijnde restaurant in je navigatie kan zetten, of hulpdiensten kan inschakelen wanneer jij deze nodig hebt. Maar OnStar omvat nog veel meer en dus duiken we vandaag in de dingen die je vermoedelijk nog niet wist.

Je kunt een maandelijkse voertuigdiagnose ontvangen

Normaliter hoor je één a twee keer per jaar van je dealer hoe het met je auto gesteld is, maar in zes of twaalf maanden kan een hoop gebeuren. Daarom kun je met OnStar instellen dat je elke maand -gratis- een diagnoserapport van je auto ontvangt. Op afstand worden eventuele foutcodes van de motor en versnellingsbak uitgelezen, vloeistofpeilen gecheckt, bandenspanning gecontroleerd en de status van de airbags nagegaan. Gaat er een controlelampje branden of hoor je een vreemd geluidje? Geen nood, gewoon even op de blauwe OnStar-knop drukken en de OnStar Adviseur controleert ter plekke de status van je auto.

Je kunt op je smartphone zien hoeveel benzine of diesel je nog hebt

Ben jij ook zo’n iemand die geen minuut te vroeg wil vertrekken en de route naar de bestemming op de seconde nauwkeurig uitstippelt? Dan is het vooraf best fijn om te weten of je een paar minuten extra moet uittrekken voor een tankstop. Dat kan met de OnStar App, die je daarnaast ook laat zien waar je auto staat, je auto laat ont- of vergrendelen en je je bandenspanning laat controleren. Aangezien veel mensen met een te lage (en onveilige) bandenspanning rijden is dat wel zo veilig.

Je auto kan op afstand worden vergrendeld

En dan hebben we het niet alleen over de deuren, maar ook over de motor. Ja, het is mogelijk om met je telefoon je OnStar Adviseur te bellen om hem of haar te laten controleren of je je deuren wel hebt afgesloten (of natuurlijk de app te gebruiken) en zij kunnen dit desgewenst ook doen. Maar het is ook mogelijk om in het geval van diefstal de auto te traceren via GPS en op afstand de auto te blokkeren. Zo is de kans dat je je auto terugkrijgt bij een eventuele diefstal een stuk groter.

Privacy

Opel heeft privacy hoog in het vaandel staan en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Er wordt enkel informatie opgeslagen waarvoor je zelf toestemming hebt gegeven en met een druk op de privacyknop kun je de locatie van je auto niet langer delen met Opel. Deze functie kan echter wel overruled worden in het geval van een ongeluk of wanneer je aangifte hebt gedaan van diefstal. In het eerste geval zal de locatie van je auto gebruikt worden om hulpdiensten op je af te sturen.

OnStar is standaard op alle Opel Online Editions

Of het nu gaat om een KARL, ADAM, Astra, Mokka X of Zafira, ze zijn allemaal te krijgen als rijk uitgeruste Online Editon. Behalve OnStar krijg je dan ook een 4G Wi-Fi hotspot, digitale radio (DAB+) en IntelliLink. Daarmee kun je je smartphone slim integreren met het multimediasysteem, onder andere via Apple CarPlay. Kijk HIER voor meer informatie of ga langs bij je Opel Dealer voor een proefrit.