Max Verstappen wil z’n naam veranderen

De F1 rijder die staat te popelen om te beginnen aan het nieuwe seizoen heeft een verzoekje ingediend bij de wedstrijdleiding.

Sinds zijn wervelende entree in de hoogste klasse van de autosport, wordt Max Verstappen aangeduid als VES. Een en ander zal te maken hebben met het feit dat VER al werd bezet door Jean-Eric Vergne. Deze Fransoos reed enkele jaren voor Toro Rosso en werd daarna testrijder voor Ferrari en coureur in de Formule E. Met pessimisme zou je kunnen stellen dat zijn F1-carrière er wel opzit en dus wil Max de afkorting die hij eigenlijk zou moeten krijgen!

Volgens F1today is de aanvraag door Verstappen en zijn management onlangs ingediend bij de Formula One Management (FOM). Zij zullen zich erover buigen of de Nederlander inderdaad aanspraak maakt op de afkorting die recht doet aan z’n naam. Voor zover bekend is nog niet door de FOM op het verzoek gereageerd.