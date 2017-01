7 dingen die je moet weten over de verkoop van BMW’s in 2016

BMW leek heel even de premium kroon te behouden, maar helaas.

Algehele groei in China

In elk geval verkocht de groep in het afgelopen jaar 516.355 MINI’s en BMW’s in China (+11,3 procent). Het is de eerste keer dat beide merken tezamen meer dan een half miljoen auto’s verkochten in dat land. Vreemd is deze groei echter niet. China is nog steeds één van de snelst groeiende automarkten en niet alleen BMW plukt hier de vruchten van. Bovendien komen autofabrikanten met steeds meer speciale modellen die enkel in het Aziatische land op de markt worden gebracht of daar worden geproduceerd. Een recent voorbeeld is de verlengde Volvo S90 en de S90 Excellence. De twee varianten van de S90 worden beiden in China geproduceerd en komen vanuit Azië ook naar naar Europa. De rollen zijn tegenwoordig dus omgedraaid.

SUV’s het populairst

BMW wijst geen absoluut topmodel in de range aan en zet de hele X-familie in het zonnetje. Van de SUV’s werden er in totaal 644.992 verkocht. Een toename van 22,3 procent in vergelijking met 2015. Dit betekent dat één op de drie BMW-verkopen in 2016 een model uit de X-serie betrof.

Deze modellen groeiden ook

Niet alleen SUV’s bleken populair. BMW noteerde ook een groei met betrekking tot de reguliere modellen. Van de 2-serie werden 196.183 exemplaren verkocht (+24,8%) en van de nieuwe 7-serie 61.514 exemplaren (+69,2%). De Duitsers verwachten dit jaar tevens een flinke groei in het aantal verkopen van de 5-serie. De Fünfer werd vorig jaar in het nieuw gestoken.

Toename in elektrische verkopen

Met het uitbreiden van het groene gamma is een toename van het aantal groene verkopen een logisch gevolg. BMW biedt op dit moment zeven modellen met hybride techniek óf een elektrische aandrijflijn. 62.000 van dat soort groene BMW’s werden er in 2016 verkocht. Dit jaar zal de BMW Groep negen groene modellen in het gamma hebben. Het doel: 100.000 elektrische verkopen in 2017.

BMW continentaal

In vergelijking met Europa en Azië scoorde BMW in Amerika het slechtst. In totaal verkocht BMW 458.982 auto’s in dit continent. Een daling van 7,2 procent. In Canada namen de verkopen toe (+6,1%), maar in Mexico namen deze juist weer af (-15,4%). Ook in de Verenigde Staten lukte het de Duitsers niet om groene cijfers te boeken ten opzichte van 2015 (-9,7%).

In Azië boekte BMW juist een fraaie groei van negen procent. Het concern wist hier 745.784 verkopen te pakken. China was, zoals je aan het begin van het artikel al kon lezen, goed voor een plus van 11,3 procent. Ook Japan (+8,3%) en Zuid-Korea (+7,2%) deden het goed.

De grootste groei pakte BMW in Europa. Een toename van 9,2 procent in vergelijking met 2015. Het gaat tezamen met MINI om 1.091.192 verkopen! Opmerkelijk genoeg deed de autofabrikant vooral in Zuid-Europa goede zaken. Een plus van 17,7 procent in Italië en een plus van maar liefst 21 procent voor de verkopen in Spanje.

Verkooprecord voor MINI

MINI pakt met 360.233 verkopen in 2016 een record. Een toename van 6,4 procent in vergelijking met 2015. Binnenkort komt de nieuwe Countryman op de markt en vanaf deze zomer de hybride variant van dit model. Peter Schwarzenbauer, topman bij MINI, verwacht dit jaar opnieuw een verkooprecord te pakken.

Rolls-Royce: minder verkopen in het Midden-Oosten

Bij Rolls-Royce kijken ze net als MINI en BMW terug op een goed jaar. De verkopen in het Midden-Oosten liepen terug, maar desondanks pakte het luxe automerk een plus van zes procent met 4.011 geleverde auto’s. Zonder specifieke cijfers te noemen zegt Rolls-Royce dat de Wraith en de Ghost het meest succesvol waren.