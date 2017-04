Aanbieding vd week: V8 Vantage met wat deukjes

Alleen doen als je voordelig aan onderdelen kunt komen.

Iemand is zo (on)handig geweest om een gloednieuwe V8 Vantage (rijtest) volledig de vernieling in te rijden. De auto in kwestie komt uit 2016 en werd vorig jaar verkocht voor 155.000 dollar door Aston Martin Beverly Hills. Nog geen jaar later ligt de statige Brit in puin.

De verzekering heeft de auto volledig afgeschreven. De Vantage, of wat er nog van over is, kan worden gekocht voor 40.000 dollar. Een beetje doe-het-zelver met veel tijd en liefde weet hier vast nog wel wat van te maken. De motor kreeg niet de grootste opdonder. Het plaatwerk is wel her en der wat krom.