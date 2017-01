AB-lezer vertelt over zijn Mustang GT met V8

Wie kiest er in godsnaam voor om een 5.0 V8 Ford Mustang te rijden in Nederland?

Voor ik het hele verhaal uit de doeken doe, eerst een bekentenis. Die heeft te maken met de kentekenplaten. De auto is inderdaad belastingvrij. Vanuit m’n werk krijg ik de mogelijkheid om één auto zonder belastingen aan te schaffen. Uiteraard kan ik me voorstellen dat mensen dit niet helemaal eerlijk vinden, maar ik heb de regels niet bedacht en ik zou wel gek zijn als ik er geen gebruik van zou maken.

De aankoop

Geen BPM dus, altijd mooi meegenomen. M’n volgende auto moest echter wel aan de volgende criteria voldoen:

Zes cilinder of meer

Achterwielaandrijving

Handbak

Sperdifferentieel

Zeldaam

Zoveel mogelijk pk’s

Een vierzits coupé

Geen Duitser (sorrie, ik vind Duitse auto’s over het algemeen saai)

Nettoprijs van maximaal 50.000 euro

En karrenvrachten aan karakter!

Handig, want met dit lijstje bleven twee auto’s over: een 2015 Camaro SS of een 2016 Mustang GT. Het regelen van een proefrit met de Camaro was een eitje, net over de Duitse grens. Geweldige dealer, geweldige auto, ik vond ’t echt een gaaf ding. Iets zei me echter dat ik ook de Mustang moest proberen.

Het testrijden en kopen van de Mustang was een nachtmerrie. Dit speelde zich af in januari 2016 en toen waren er nog niet zoveel versies met V8 in Nederland. Herstel: er waren er helemaal geen. Waarschijnlijk dacht de lokale Ford-dealer dat ik een grapje maakte toen ik vertelde geïnteresseerd te zijn in een Mustang GT (rijtest). Deze toko wilde me dan ook niet helpen en ik was uiteindelijk zelfs boos toen ik de showroom weer verliet.

Zodoende had ik besloten om de Camaro te kopen, tot ik een berichtje op m’n telefoon kreeg. Een Ford-dealer te Harderwijk had een rode GT te koop staan, fantastisch! Ik weet niet zeker of de verkoper me serieus nam toen ik belde voor het maken van een afspraak voor een proefrit. Eenmaal daar bleek het echter een vriendelijke gast die erg enthousiast was over de auto. Een proefrit van 30 minuten later was ik verkocht en was de bestelling geplaatst. Vijf maanden later arriveerde de auto vanuit Flat Rock (Michigan). De eerste en (mogelijk) nog steeds enige bestelde en particulier geregistreerde Mustang GT van Nederland. In totaal staan er zo’n 10 GT’s op gele platen, maar dit zijn vaak importauto’s of ze staan op naam van bedrijven.

Door naar de specs!

GT 5.0 V8, ~ 440 pk

Handbak en sperdifferentieel

Performance package (vering, anti-roll bars, Brembo remklauwen met zes zuigers, grotere radiator, extra chassisverstevigingen)

Kleur Magnetic Grey met zadelbruin leren interieur

Geen Custom pack (dus geen chroom en zwarte wielen)

Shaker pro sound system

Navigatie en parkeersensoren

Verwarmde en geventileerde zetels

Hoe rijdt ‘ie?

Zoals de naam al verklapt is dit een GT. Het is geen sportwagen, of in elk geval niet in standaard trim. Hij rijdt erg goed, is zeer comfortabel en je kunt zonder problemen 500+ kilometer achter elkaar in deze auto rijden. Zelfs met de vering van het Performance Package rijdt ‘ie soms wat zweverig door de bochten met een vaag stuurgevoel. Het is niet slecht, begrijp me niet verkeerd. Je voelt alleen wel dat je met een auto van 1.700 kg op pad bent. Hij zal nooit zo lichtvoetig aanvoelen als een Europese auto van 1.400 kg.

Vergeet niet dat dit de eerste Mustang is met onafhankelijk geveerde achterwielen. Fijn voor het bochtenwerk, maar op de dragstrip is het minder. Standaard rolt de auto op Pirelli P Zero’s en ik heb een hekel aan die banden. Ze kunnen onvoorspelbaar zijn in het grensgebied van de grip en dus heb ik ze (letterlijk) zo snel mogelijk opgerookt. Nu zitten er Michelins onder en die zijn een stuk voorspelbaarder. Driften is een makkie, soms gaat het zelfs iets té makkelijk… Bedenk wel: dit is een grote, zware RWD en het is geen lichtvoetige sportwagen zoals een BMW M3.

Het verhaal hierboven is van toepassing op de Mustang GT met standaard vering. Daarmee komen we op het mooiste puntje van de auto: customization! De markt voor aftermarket-goodies is bijna té groot. Dat betekent wel dat je in principe kunt doen wat je wilt met de auto, kijk maar naar wat Ford heeft gedaan met de GT350. En die auto staat zeker bekend om zijn heerlijke rijeigenschappen. Met 2.000 à 3.000 euro aan aanpassingen kun je van de standaarduitvoering prima een race- of driftmonster maken. Net wat je wilt.

Goed, de rijeigenschappen hebben we gehad, door naar de motor! Dit is DE auto voor mij. De motor is de reden dat ik ‘m kocht. De 5.0 V8 staat bij Ford bekend als “Coyote”. Dubbele bovenliggende nokkenassen, 32 kleppen, crossplane krukas en een karrenvracht aan karakter! In tegenstelling tot de Chevy LS houdt deze motor wel van toeren maken en hij bereikt z’n maximumvermogen hoog in het toerengebied. Als je hard wilt gaan zul je alle 7.000 toeren moeten gebruiken. In EU-spec levert de motor 440 pk en 550 Nm aan koppel, wat op zich genoeg is. Er is echter altijd ruimte voor meer. Ik vraag me nog steeds af hoe lang we nog atmosferische, grote V8-motoren kunnen kopen met een handbak en een sperdif. Waarschijnlijk niet al te lang meer.

De standaarduitlaat houdt het qua geluid beschaafd. Zo beschaafd zelfs dat je de auto amper hoort. De instelling voor de uitlaat zijn eindeloos en als de beer loos is klinkt het geweldig. Helaas -durf ik het te zeggen?- niet zo lekker als een LS, maar nog steeds lekkerder dan een viercilinder diesel.

Kwaliteit blijft een dingetje bij Amerikaanse auto’s, maar het is een stereotype dat je bij de Mustang achterwege kunt laten. Het interieur is goed vormgegeven, alles zit op de juiste plek en het is een prima mix van modern en retro. Het aluminium op het dashboard is echt, het leer is comfortabel en zo’n beetje elke denkbare optie zit erop. Als je echt kritisch gaat kijken kun je zien waar is bespaard op kunststoffen en schakelaars. Dus eigenlijk heeft Ford op het interieur bespaard en dat geld besteed aan de motor. Da’s wat mij betreft een prima ruil!

Modificaties

In het verleden heb ik al vaker auto’s gemodificeerd en ook de Mustang ontsnapt niet aan deze verslaving. Sterker nog, de lijst met aanpassingen begint aardig uit te dijen. De volgende zaken kan ik me in elk geval nog herinneren:

PMAS cold air intake

NGauge OBD cluster and tune management

LUND 95/98 flexible ECU tune

Engine cover delete

Sound tube delete

Magnaflow Tru-X X pipe exhaust

Custom exhaust to axle-backs (einddempers)

Roush axle-backs (einddempers)

Steeda hood struts

Steeda 30% short-shift

Steeda jacking rails

Steeda engine strut brace

Steeda lower transmission mount

Roush warrior rear spoiler

Roush winglets

Roush shifter

JLT 3.0 oil catch can

OSRAM LED 101 DRLs and fogs

Clear front indicators

LED sidelights

Black Pony and fender badges

OEM boot mat and cargo net

STO n SHO number plate bracket

Mini front & rear plates (18.2)

DiodeDynamics LED side markers (deep red)

OEM USDM lower GT grille

Van dit lijstje zijn de PMAS cold air intake en de LUND ECU tune het belangrijkste, samen met de uitlaat. Die aanpassingen resulteerden in ongeveer 480 pk en 650 Nm aan koppel, een stevige toename! De Coyote-motor is vrij behoudend getuned door de fabriek. De PMAS cold air intake zorgt alleen al voor zo’n 15 pk extra. De LUND ECU tune staat bekend als de beste in de Mustang-scene en geeft tot 40 pk extra, in combinatie met een vrijer ademende uitlaat. Bovendien gaat de rev limiter ermee omhoog naar 7.500 rpm.

Naast meer pk’s zorgt de ECU tune ook voor een betere drivability van de auto. De enige (onvermijdelijke) downside is een raar geluid als je plots vol op het gas gaat staan, een kwaaltje dat vaker voorkomt bij dit type luchtinlaten. Uiteindelijk zou ik het liefst uitkomen op ruim 500 pk, maar daar zijn nog wat modificaties aan luchtinlaat en uitlaatbochten voor nodig. Ooit ga ik nog met superchargers aan de slag, om uit te komen op zo’n 700 pk. De Steeda short-shift kit is ook kwaliteitsspul, waarmee de schakelgangen zo’n 30% korter worden. Het hoofddoel is om er een snelle straatauto van te maken dus binnenkort ga ik ook met vering en velgen aan de slag.

Deze auto in Nederland, hoe is dat?

Misschien vragen sommigen van jullie zich af hoe het is om een auto als deze in Nederland te rijden. Om eerlijk te zijn: dat gaat aardig goed! Ik gebruik de Mustang dagelijks, ik ga ermee naar m’n werk, ik ga ermee naar de supermarkt, ik breng mijn dochter ermee naar de dagopvang enzovoorts. Sinds juni 2016 heb ik er al 17.000 km mee gereden, in alle weertypen. Hij is groot en breed, maar past nog steeds in elk parkeervak. Hij is relaxed als je dat wil, dus rustig rondtoeren in drukker verkeer of in de stad is geen probleem.

Hij lust een slok of twee, maar toch zuipt de V8 minder dan je zou denken. Ik kom uit op een gemiddeld verbruik van 14,6 l/100 km, waar ik wel bij moet vermelden dat ik het grootste deel van de tijd stevig doorrijd. Een rustige rit op de snelweg kan bij een verbruik van 9 l/100 km en als je je uitleeft op een mooi weggetje gaat dat naar 20 l/100 km. De brandstoftank is aan de kleine kant, dus 350-450 kilometer is normaal voor een volle tank. Euro95 werkt prima, maar Super98 geeft je zo 20 pk’s extra. Op dagelijkse basis gebruik ik 95, voor mooie ritjes tank ik 98. Verder wil ik wel echt benadrukken dat dit geen garage queen is. Hij wordt tegelijkertijd gebruikt, misbruikt en geliefd. Ook is ‘ie vrijwel altijd vies en volgepropt met spullen voor mijn dochter van twee. Haar kinderstoeltje zit permanent achterin de Mustang en ze geniet van elk ritje in de Ford.

Zelfs in de relatief rustige lakkleur Magnetic Grey krijgt de auto aandacht. Heel veel aandacht. Dit is wel altijd positieve aandacht, dus da’s mooi. Mensen houden van Mustangs! Jong of oud, man of vrouw, jongen of meisje, de reactie is altijd enorm positief. Ik denk dat mensen de Mustang herkennen als een echte liefhebbersauto, dit is niet auto die je gewoon kiest. Het is een keuze die je maakt met je hart en niet met je hoofd, mensen waarderen dat over het algemeen.

Omdat ik in een klein Limburgs dorp woon, word ik niet al te vaak gespot, maar ik denk dat mensen in Roermond intussen wel gewend zijn aan de Mustang. Verder tovert het altijd een lach op m’n gezicht als iemand een duim opsteekt of vraagt om de motor te revven. Het maakt je dag!

Onderhoud vindt eens per jaar of per 15.000 km plaats en kost ongeveer 300 euro. Geen geld dus! De garantietermijn bedraagt net als voor andere Fords twee jaar. Verzekering is vrij duur, maar dat viel te verwachten. Achterbanden meten 275/40/19 en gaan ongeveer 12.000 km mee. De voorbanden zijn een stukje kleiner en houden het 20.000 km uit. Begrijp me niet verkeerd: het is niet goedkoop om met deze auto te rijden. Aan de andere kant leef je maar één keer en het is gewoon mijn passie.

Ik heb in de loop der maanden slechts twee kleine problemen met de auto gehad, maar dat waren geen zaken die het rijplezier verpestten. Bovendien heeft Ford alles buitengewoon netjes opgelost. Tot dusver (zoekt een stuk hout) is het een volstrekt betrouwbare auto geweest zonder onvoorziene uitgaven.

Tot besluit

Als ik één ding moest kiezen dat ik het gaafst vind aan de Mustang, is het dat ‘ie me ontzettend blij maakt! Zo simpel is het. Het lawaai, het spektakel, het gevoel… Uitkijkend over die lange motorkap, de retro-tellers in m’n gezicht, de roffelende V8 die voor me zingt; hij geeft me het gevoel dat ik continu op vakantie ben. Het is een heel ontspannende auto en een feel good tool die ik iedereen kan aanbevelen. Op dagelijkse basis wel te verstaan! Don’t worry, be happy, drive a Mustang :)

Dit jaar kunnen jullie de auto tegenkomen op autoshows, want ik wil er zoveel mogelijk bezoeken. Op de GMTEC supercarday in april, de Gas Guzzler tour in mei en de Mustang Club European meeting ben ik present. Daarnaast ben ik vaak aanwezig op events van The Mustang Club Nederland. In de zomer probeer ik elke eerste zondag van de maand Cars and Coffee in Winterswijk te bezoeken. Schroom niet om te zwaaien of om me aan te spreken als je me tegenkomt! Ik vind het altijd mooi om de auto aan mensen te laten zien en een praatje te maken.

Deze gastbijdrage is geschreven door @kapiteinlangzaam en door ons vertaald vanuit het Engels. Heb je zelf ook een vergelijkbaar verhaal? Mail ons via tips apestaartje autoblog.nl