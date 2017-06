AC Schnitzer voegt nieuw automerk toe aan portfolio

De Duitse tuner doet nu ook dingen met Jaaaaags.

In een competitieve wereld is vernieuwing noodzakelijk. AC Schnitzer kennen we natuurlijk als dé tuner op het gebied van BMW’s, maar het merk houdt zich tevens bezig met MINI en Land Rover. Het was dan ook eigenlijk een kwestie van tijd dat de Duitsers zich zouden gaan vergrijpen aan Jaguars, dat onder het concern van Jaguar Land Rover valt.

De specialisten uit Aachen hebben de F-Pace (rijtest) uitgekozen als debuutmodel. De SUV kreeg een nieuw uitlaatsysteem aangemeten dat zes verschillende modi kent. Middels een afstandsbediening kan de sound worden aangepast. Er kan gekozen worden voor zwarte of chrome uitlaatsierstukken.

Daarnaast pakte AC Schnitzer de ophanging van de F-Pace aan. De Brit staat voor 20 mm lager en achter is dat 25 mm. Verder heeft de SUV een front- en achterspoiler aangemeten gekregen en rolt de F-Pace op schoenen met een formaat van 22-inch.

Al met al een fijn kitje. De F-Pace door AC Schnitzer is een stapje sportiever dan het reguliere model en bewijst dat tuning, met uitzondering van de vier schoorstenen, niet altijd overdreven hoeft te zijn.