Alstublieft: 11 bijzondere BMW 8 Series op een rij

Omdat een lijstje van acht 8 Series te voor de hand liggend is.

Toen uw scribent nog een kleine Willempje was, waren er een paar auto’s waar ondertekende lyrisch over was. Ten eerste de Footwork-Arrows F1 auto uit 1994. Ik had er een klein modelletje van en geen enkele F1-auto was (in mijn optiek) mooier. Wel sneller overigens, want de auto was niet vooruit te branden. Een andere favoriet was de Opel Calibra. Dat was toch wel het op-een-na gaafste wat er op de weg was. Wist ik veel dat het een Opel Vectra was met een ander koetsje. Hierbij tellen de looks mee, want de Calibra was niet zo snel als deze eruit zag. Als je een beetje je ogen dichtkneep, had de Calbibra wel wat weg van de BMW 8 Serie, met name aan de achterkant. De Über-coupé uit Beieren was de gaafste auto opa de weg. Laag, breed, superluxe en geen B-stijlen.

Kortom, de E31 is een unieke auto. Lange tijd was er geen opvolger (de 6 Serie was meer een 5 Serie coupé). Althans, voor lange tijd. Daar kwam als een duveltje uit een doosje een 8 Serie Concept met niet veel later een gecamoufleerde BMW M8. Zou het dan toch? Jazeker. Ook de namen die BMW heeft vast gelegd geven aan dat er een hele rits uitvoeringen van zou komen. Van de vorige was er slechts een 840 en een 850. BMW had wel modellen eventueel in de pijplijn, maar die zijn er nooit gekomen waardoor de tuningspecialisten zich erover konden buigen. Dit zijn de 11 leukste:

830i

Om het modelgamma naar beneden af te ronden had BMW een heuse instapper bedacht. Heel gek is die gedachte niet, want de 840i leverde 286 pk en de 850i wist slechts 14 extra paarden te mobiliseren. Dus enige variatie was welkom. Tegenwoordig is de een ’30i’ motor bij BMW een viercilinder, maar in de vroege jaren ’90 werden zelfs achtcilinders met die naam geleverd. Het betrof een 3.0 V8 met zo’n 215 pk. Deze kon gekoppeld worden aan een handbak (vijf versnellingen) of een viertrapsautomaat. BMW heeft deze auto’s daadwerkelijk gebouwd, maar op het laatste moment werd besloten toch de 840i te leveren als instapper. Het moest immers wel een prestigeobject blijven. Van de 18 gebouwde exemplaren schijnt er nog eentje bij BMW in de kelder te staan.

850i Cabrio

Waarschijnlijk staat de 830i vlak in de buurt van deze variant. Eigenlijk is het heel erg vreemd dat de 8 Serie niet geleverd is als Cabriolet. De aartsrivaal van de 8 Serie, de SL van Mercedes-Benz, was enkel leverbaar als cabriolet. BMW heeft er zelf wel over nagedacht, maar ergens toch de spreekwoordelijke keutel teruggetrokken. Wellicht vonden ze het wel prima zo: Mercedes de cabrio, BMW de coupé. Waarschijnlijker is dat BMW gewoon veel te laat begonnen was met het idee van een Cabrio. De ontwikkeling zou nog enige tijd kosten waardoor de Cabrio enkel de laatste paar jaar van de levensfase in de prijslijsten kon staan.

M8

Het vermogen van de 850 was niet indrukwekkend. Maar BMW had nooit de bedoeling gehad om de snelste auto ter wereld te maken met deze 850i. Integendeel, het was een showcase om aan te tonen dat BMW de meest trillingsvrije, soepele en gecultiveerde verbrandingsmotor kon bouwen. Dat wil niet zeggen dat er geen potentieel was, want BMW heeft wel degelijk gewerkt aan een ‘M8’. De S70/1 V12 leverde een meer dan overvloedige 550 pk. De carrosserie was gemaakt van een composiet van koolstofvezel en polymeer. De achterbank werd verwijderd, evenals de stoelen. Deze luxe zetels maakten namelijk plaats voor twee schaal-stoelen. Nog even over die motor: de S70/1 is niet het blok uit de McLaren F1. Ondanks dat dezelfde mensen de blokken bouwden, had de Superbrit een variant van de S70/2 en S70/3. De S70/1 was namelijk te groot en te zwaar voor de McLaren. Weetje: qua architectuur zijn bij de motor in de McLaren als het ware twee S50 motoren (uit de E36 M3) aan elkaar gekoppeld.

850 CSI

De M8 kwam er helaas niet, maar gelukkig toonde BMW aan dat de 850 niet het maximum haalbare was voor de engineers. In principe is de 850 CSI het midden tussen de 850i en die M8 die er niet kwam. Ondanks dat de motor een S70 naam heeft, is het een licht getunede M70. Dus wel een M-blok, maar niet helemaal. De motor was nu 5,6 liter groot en leverde 380 pk. De remmen, veren, dempers en remmen kregen ook een upgrade. Om het sportieve karakter te onderstrepen werd de 8-Serie alleen geleverd met een handgeschakelde zesbak.

Alpina B12 5.0 Coupé

Als we kijken naar de kernwaarden van de BMW 850 en de kernwaarden van fabrikant Alpina dan is de overlap duidelijk. Veel luxe, veel comfort, hoge prestaties en een navenant prijskaartje. Maar Alpina gaat natuurlijk altijd een stapje of twee verder. Zo ook met de E31 850i. Om heel eerlijk te zijn, de Alpina B12 5.0 Coupé is eigenlijk hoe de 850i vanaf begin af aan had moeten zijn. Het gat met de BMW 840 is veel groter. De 5.0 liter V12 is goed voor 350 übergezonde paarden. Dan de prestaties. Onze Camera-guru @MartijnGizmo zal zich kapot lachen om de prestaties. 0-100 in 6,8 seconden. Dat haalt zijn Renault Mégane met gemak. Maar de B12 was geen sprinter. Eerder een Autobahnstormer.

Gemballa 850i

Tsja, hoe gaan we dit uitleggen. Rond deze tijd was Michael Bolton een briljante zanger, Donald Trump een vindingrijke entrepreneur en Irene Moors mocht er zeker zijn. Gemballa speelde hier slim op in. Niet zozeer door meer vermogen te leveren, want dat veranderde nauwelijks, ondanks een open uitlaatsysteem. Maar de kleurstelling en het interieur (jazeker, die kleurstelling werd daar voortgezet). De 8 Serie werd ietwat verlaagd en de velgen kregen dezelfde kleur als het exterieur. Destijds hopeloos fout, maar anno 2017 is het gewoon cool.

AC Schnitzer 850i

Helaas wordt AC Schnitzer nogal onderschat. We maken grappen over AC Schnitzel en tokkie-uitstraling. Maar niets is minder waar. Veel onderdelen zijn namelijk geheel functioneel. AC Schnitzer is verantwoordelijk voor veel race-activiteiten van BMW en bijna alle tuning-onderdelen kun je bij de dealer met garantie bestellen. Ook wat waard. Bij de 8 Serie ging AC Schnitzer behoorlijk ingetogen te werk. Het onderstel werd licht herzien. Behoorlijk wat meer scherpte en controle terwijl het comfort er nauwelijks onder leed. Qua vermogen viel het allemaal mee, op wat kleine tweaks bij de lucht in- en uitlaat na waren er geen wijzigingen. De bodykit en de velgen deden het meeste werk. Een 850 met 10% meer van alles. Met garantie. Dat dan weer wel.

Hartge 840i 5.0

Hartge ging totaal anders te werk dan AC Schnitzer. Om te beginnen met het uiterlijk. Dat werd lichtelijk bijgepunt. Kleine wijzigingen aan het bodywork en andere velgen zijn de giveaways aan de buitenzijde. Het onderstel en de remmen kregen een opvallendere opwaardering. Het grootste verschil zat hem echter in de motor. Op basis van de bekende 4.4 V8 van BMW had Hartge een eigen motor ontwikkeld, goed voor een ruime 350 pk. Als je genoeg moneten over wist te maken kon dat zelfs 400 worden.

Racing Dynamics K55 Sport Coupe

AC Schnitzer deed veel aan de présence van de 8 Serie. Hartge wist wat ongetapt potentieel eruit te peuren. Maar de heilige graal ten opzichte van de 850 CSI zal nimmer behaald worden, met uitzondering van de K55 van Racing Dynamics. Je kunt Racing Dynamics het beste beschouwen als een Italiaanse variant van Harte of Alpina. De K55 was destijds een cultheld van jewelste. Dit was een BMW waarmee je gewoon Ferrari’s en Lamborghini’s het lastig kon maken. De M70 V12 werd uitgeboord naar 5 en een halve liter. Nieuwe kleppen, nokkenassen en een gewijzigde in- en uitlaat zorgde ervoor dat de V12 nog makkelijker kon ademen. Het resultaat: 401 pk. Er zijn 41 stuks van gebouwd.

Koenig KS8 Turbo

Heiligschennis of ware kunst? Aangezien de BMW 8 Serie duur, exclusief en snel was, ging Koenig Specials ermee aan de haal. Koenig heeft er een handje van veel te ver te gaan en ook bij de 8 Serie hielden ze zich niet in. De E31 kreeg een weidebody kit aangemeten met bizar brede banden achter. Voor motorische upgrades ging men niet zo verfijnd te werk als bij Racing Dynamics of Alpina. Er werd een gewoon grote supercharger bovenop geschroefd. Effectief was het wel. De 850i had nu 450 pk. De supercharger-kit kon geleverd worden op een 850 CSI, dan had je ineens 510 pk tot je beschikking. Koenig meldde trots dat hun creatie gemakkelijk 300 km/u kon halen. Niets was minder waar, want de bizar brede body zorgde voor te veel luchtweerstand.

Alpina B12 Coupé 5.7

Jazeker, nog een Alpina. Naast de B12 Coupé heeft Alpina een nog exclusievere variant gebouwd. Deze was op basis van de BMW 850 CSI, niet de 850i. Ze waren bij Alpina bovengemiddeld onder de indruk van de 850 CSI. Dit zorgde ervoor dat de veranderingen niet heel erg groot waren. De cilinderinhoud werd vergroot van 5.6 naar 5.7 liter. Wijzigingen aan krukas, nokkenassen, in- en uitlaat waren verantwoordelijk voor het indrukwekkende vermogen van 416 pk. Aan het onderstel werd niets veranderd, op de veren vóór na: deze werden iets ingekort zodat de neus iets lager kwam te liggen. Twee weetjes die de Alpina B12 5.7 extra bijzonder maakten waren de optionele swithtronic (flippers aan het stuurwiel, automatische koppeling) en een motorkap van koolstofvezel met NACA-duct. Toen al.