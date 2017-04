AMG Project One zal op alle vlakken anders zijn

En dat vinden we keigaaf.

Als er één auto is waar ik naar uitzie dan is het wel de AMG Project One. Het Duitse apparaat lijkt alles behalve normaal te worden en met dat recept in gedachte zal het monster zich op veel punten gaan onderscheiden van de rest. Zo mogen we onder andere iets bijzonders verwachten als het gaat om de deurconstructie.

Het Australische Motoring raakte onlangs in gesprek met Gorden Wagener, hoofd design bij Mercedes. Wagener zegt dat de hypercar zeker geen reguliere deuren gaat krijgen. In plaats daarvan kunnen we Gullwing-deuren verwachten, of zoals collega @jaapiyo de vakterm in zijn onze taal omschrijft als meeuwenvleugels.

Volgens Wagener zal de hypercar diverse knipogen naar het raceverleden van Mercedes bevatten. “Het zal een zeer speciale auto worden. Een auto zoals deze bouwen we slechts eens in de 50 jaar. Het is zeer speciaal om hier onderdeel van te zijn.”, aldus de designer. Daarmee schept Wagener hoge verwachtingen die Mercedes hopelijk gaat waarmaken.

Over de hypercar is al het een en ander bekend. Zo deelden we al eerder wat informatie over de specificaties van de Project One en wisten we je de prijs van het monster te vertellen. De auto zal echt een eigen product worden. Wagener hint bijvoorbeeld naar een op maat gemaakt infotainmentsysteem. Ook zal de auto “een enorme bak herrie” produceren. De AMG Project One zal nog dit jaar officieel worden onthuld. Mercedes heeft de autoshow van Frankfurt als podium gekozen.