Amsterdamse scanwagen gaat iets GOEDS doen!

Neeneenee, ik maak geen grapje. Hij gaat zich inzetten voor de goede zaak. Het is heus!

In Amsterdam is parkeren ‘Big Business’, vooral voor de gemeente dan. Ieder jaar worden er tientallen miljoenen euro’s mee binnen gehengeld. En om te garanderen dat er geen sujetten tussenzitten die het gore lef hebben niet te betalen en daarmee de stad te benadelen (want die ambtswoning van ome Eberhardt aan de Herengracht moet toch ergens van worden betaald…) worden subiet in de kraag gevat door de helden mannen trotse werknemers bestuurders van de scanwagens. Betalen zul je..

Zoals je weet werkt het in Amsterdam tegenwoordig als volgt. Je voert je kenteken in bij de parkeermeter (of via een parkeer-app) en de anpr-camera’s die op het scanwagentje zitten kunnen zien of je hebt betaald. En dat doen ze vaak, afgelopen jaar hebben ze 39 miljoen kentekens gescand.

Maar die camera’s kunnen nog veel meer. Ze kunnen heel goed de snelheid meten van passerende auto’s, maar ze kunnen ook zien of er iets mis is met de auto’s waar de kentekens opzitten. Of ze gestolen zijn bijvoorbeeld. Tot nu toe mochten de fiere parkeersoldaten medewerkers van de parkeergestapo, of hoe ze zich tegenwoordig ook mogen noemen, niks met die informatie, maar dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari geeft de Amsterdamse scanwagen de info ook door aan de politie of de RDW, zodat die in actie kunnen komen als er ergens een auto staat die is gestolen.Of waarvan de bestuurder nog een paar euro aan omzetbelasting van zijn eenmanszaakje heeft openstaan natuurlijk. En de privacy is helemaal gewaarborgd hoor. Ze hebben er de wet voor aangepast, dus ze doen niemand kwaad, zegt de wethouder van Verkeer van de hoofdstad in de Telegraaf.

Serieus. Je weet dat je zó’n inbreuk maakt op de privacy van je burgers, dat je vooraf de wet aanpast om geen gezeik te krijgen. Only in Russia Amsterdam. Maar da’s een heel andere discussie, gaan we nu eens niet voeren. Althans, niet hier.

Volgens Amsterdam wordt dit gedaan om de wildgroei van particuliere bedrijfjes met scanauto’s te stoppen. Die verhuren zichzelf aan incassobureau’s om mensen met schulden op te kunnen sporen en hun auto in beslag te kunnen nemen. En dat doet Amsterdam liever zelf, want dat is goed voor de verkeersveiligheid enzo.

Oh ja. Als allerlaatste bijdrage van mij nog een tip; als je gratis wil parkeren, dan kun je dat in iedere willekeurige berm doen, weet je nog? Succes ermee!