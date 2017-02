Arabier koopt parkeerplaats voor 25 miljoen euro

Afhankelijk van het gebied, kan in Nederland een parkeervergunning voor op straat voordelig zijn. Wil je de auto parkeren onder de parkeergarage van je flatje? Dan kan dat al stukken duurder uitvallen. Maar goede-fuckin-morgen: 25 miljoen euro betalen om je auto's weg te zetten!?

Tja, als je echt centen teveel hebt kan alles natuurlijk. In Londen betaalde een steenrijke Arabier dit schappelijke prijsje voor zijn auto’s. Goed, het is geen kleine garagebox. De Arabier kan namelijk zijn collectie van 80 bolides kwijt. Uiteraard niet zomaar ergens, de garage is in het welbekende Knightsbridge. Op een steenworp afstand van Harrods, poepchique natuurlijk. De parkeergarage was eerder al in bezit van een andere rijke stinkerd en schijnt te beschikken over grote parkeervakken, inclusief met armaflex geplakte pilaren tegen beschadigingen. Plus een systeem voor kentekenherkenning bij het in- en uitrijden van je stekkie.

25 miljoen euro (21 miljoen GDP) is een hoop geld. Echter, als we kijken wat er zomers in Londen gebeurt, is het zo gek nog niet. De Dagobert Ducks’s uit de zandbak komen met het hele gezin plus hofhouding overvliegen. Het aantal auto’s dat ze meenemen is vaak een hele vloot. Hij kan natuurlijk gewoon schijt hebben en zijn vloot gewoon ergens neerknallen, maar de garage is een betere oplossing. Desalniettemin zijn de arme bewoners van Knightbridge niet blij met al die supercars. Nachtmerries krijgen ze ervan. En zo niet, dan in ieder geval slapeloze nachten van die knetterende uitlaten. Voor lokale shops, restaurants, hotels en andere aangelegenheden wordt de komst vanzelfsprekend gevierd.

Waterbrigde Estates, die de verkoop van de parkeergarage begeleidde, vindt het wel een goede deal. Zo stelt het in The Times: “”The value of his collection is significantly higher than the price he has paid for the parking,”. Andere mensen die gebruik willen maken van parkeerplekken in Knightbrigde betalen vaak rond de 35.000 pond per jaar. Losse parkeergelegenheden worden verkocht voor prijzen tot 450.000 pond. Uiteraard krijg je dan wel beveiliging, chauffeurs en een pyjama’tje voor je auto in de vorm van een handgemaakte, perzikkleurige cover: fijn.

Al met al lijkt de Arabier dus een super deal gemaakt te hebben, de bofkont. Kende je hem nog niet? Kijk hier maar even.

Foto: Bugatti in Londen door @eriiquee via Autojunk