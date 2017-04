Assen doet gooi naar Formule 1-race?!

De mannen achter het TT-circuit in Assen hebben wel oren naar het hosten van een heuse Formule 1-race op het beroemde Drentse circuit.

Sinds de opmars van Max Verstappen kent Nederland plotsklaps miljoenen Formule 1-fans/kenners. Dat schreeuwt bijna om een race op eigen bodem, maar daar zitten wat haken en ogen aan. Zo is het circuit in Zandvoort in z’n huidige vorm ongeschikt voor het organiseren van een wedstrijd op het hoogste niveau, al is het maar omdat de omloop -zachtjes uitgedrukt- niet heel goed bereikbaar is. Daarnaast kan ook de baan zelf wel een opknapbeurtje gebruiken. Hier moeten we wel bij vermelden dat het circuit onlangs een nieuwe asfaltlaag kreeg.

Het TT-circuit in Assen staat echter al decennia op de MotoGP-kalender. Ook werd hier vrij recent nog met snelle Amerikaanse Champcars gereden. De organisatie achter het Drentse circuit heeft inmiddels een licentie aangevraagd voor de Formule 1 bij de KNAF. Da’s slechts de eerste van vele stappen, want je snapt dat er meer komt kijken bij het organiseren van een F1-race.

Na het (mogelijk) binnenhalen van de Nederlandse licentie zal het circuit geschikt moeten worden bevonden voor de Formule 1. Assen heeft er echter vertrouwen in dat hun baan zonder al te veel problemen de tests zal doorstaan. Bovendien denkt de organisatie dat het organiseren van een F1-race makkelijker en goedkoper wordt nu Bernie Ecclestone het veld heeft geruimd.

Daarmee is nog niet gezegd dat je het F1-circus voor een appel en een ei naar je circuit haalt. Zulks kost miljoenen euro’s en wie de benodigde centen moet gaan neerleggen is nog onduidelijk. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft waarschijnlijk weinig zin om de knip te trekken en dus zal de financiering mogelijk vanuit Den Haag moeten komen en het is nog de vraag of dat gaat lukken.

Aan de andere kant: Heineken bemoeit zich al actief met de Formule 1 en het promoten van de eigen thuisrace zou voor de bierbrouwer wellicht een mooi avontuur zijn. Daar valt tegen in te brengen dat Heineken in Nederland bekend genoeg is. Bovendien heeft het merk al aangegeven dat het niet van plan is om individuele teams of evenementen te sponsoren. De brouwer verbindt z’n naam in plaats daarvan aan de Formule 1 zelf. (via: RTV Drenthe)