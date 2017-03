Aston Martin lanceert gloednieuw merk

En elk model van de Britse autofabrikant krijgt er iets mee te maken.

Aston Martin brengt sinds jaar en dag chique modellen op de markt, maar is tegelijkertijd een merk dat actief betrokken is in de racerij. Deze twee factoren gaan de Britten vanaf heden combineren met een nieuw merk dat luistert naar de naam AMR.

AMR staat natuurlijk voor Aston Martin Racing. Deze tak van het merk werd opgericht in 2004 maar staat volgens Aston Martin los van het nieuwe AMR, dat zich richt op de reguliere modellen van de autofabrikant. Klinkt ingewikkeld allemaal maar eigenlijk is het heel simpel. Elk model dat ‘AMR’ of ‘AMR Pro’ achter de reguliere modelbenaming krijgt geplakt is een racevariant op basis van het reguliere model. Pro is de extremere variant op de AMR.

De introductie van het nieuwe merk gaat gepaard met de nieuwe Vantage AMR Pro en Rapide AMR. Geen idee wie zit te wachten op een racespec van de Rapide, maar volgens Aston Martin is er blijkbaar een markt voor.

Voor de GT8 en GT12 was grote interesse. Helaas waren deze modellen in een mum van tijd uitverkocht. Aston Martin wil daarom potentiële klanten tegemoet komen met het nieuwe AMR-label.

Rapide AMR

De Rapide AMR heeft 600 pk uit de atmosferische 6.0 V12, met een topsnelheid van 337 km/u. Het model heeft daarmee 40 pk meer in vergelijking met de Rapide S. De auto zal in AMR-trim te herkennen zijn aan de Stirling Green-lakkleur, geelgroene accenten, nieuwe 21-inch wielen en een nieuwe splitter, zijskirts en diffuser. Ook ontwikkelde Aston Martin een nieuw uitlaatsysteem voor de Rapide AMR.

Vantage AMR Pro

Zoals gezegd gaat de ‘Pro’ variant nog een stapje verder. Het model heeft qua uiterlijk veel overeenkomsten met de GT4-racer en ook de V8 heeft invloeden vanuit de racerij. Vantage GT8-eigenaren zullen zich achter het oor krabben, want de Vantage AMR Pro gaat dat gelimiteerde model voorbij. Het blok is goed voor 507 pk (446 pk in de GT8) en de auto beschikt over variabele ophanging en een rolkooi. De 19-inch wielen worden geleverd met Michelin Pilot Cup 2 banden. De motorkap en spoiler zijn één op één overgenomen van de GT4-racer.

Beide auto’s zullen in productie worden genomen. Van de Rapide AMR worden 210 exemplaren gebouwd. Van de Vantage AMR Pro slechts zeven stuks. Uiteindelijk zal ieder Aston Martin-model van het AMR-merk worden voorzien.